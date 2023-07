Rekrutacja na studia wyższe dobiega końca. Złożono prawie 25 tys. wniosków

W tym roku oczekuje się, że 12,7 tys. studentów pierwszego roku zostanie przyjętych na finansowane przez państwo miejsca w uczelniach wyższych, tyle samo co w poprzednich latach. Spośród nich 8,6 tys. ma zostać przyjętych na uniwersytety, a 4,1 tys. do kolegiów.

Do czwartku wieczorem w systemie rekrutacyjnym zarejestrowano 24,8 tys. wniosków, z czego ponad połowa - 13,2 tys. - to tegoroczni absolwenci, poinformowało BNS Stowarzyszenie Wyższych Uczelni Litwy (LAMABPO).

