Prace infrastrukturalne w rejonie wileńskim. Jakie zmiany czekają mieszkańców?

Rejon wileński kontynuuje rozbudowę infrastruktury. W Popiszkach w starostwie zujuńskim, przy cmentarzau powstanie nowy parking samochodowy. Rozbudowa sieci wodociągowych planowana jest również w Wielkiej Rzeszy i Mejszagole, gdzie teraz jest uzgadniane przejęcie działek pod budowę. Mieszkańcy mogą również sami zainicjować prace związane z sieciami cieplnymi, wodociągowymi i kanalizacyjnymi.

Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz w rozmowie z LRT.lt potwierdza, że samorząd ma na uwadze kilka projektów infrastrukturalnych.

- Mieszkańcy sami często biorą sprawy w swoje ręce. Na przykład w czasie budowy domu za pośrednictwem spółek komunalnych zwracają się do samorządu, aby ten mógł zarządzać tymi sieciami. Projekty w Mejszagole i starostwie Rzeszy dotyczą właśnie takich zakończonych projektów, które będziemy administrowali jako samorząd. W niektórych przypadkach pokrywamy koszty w granicy do 15 tys. euro. Jednak nie wszystkie obiekty mogą być zrekompensowane - zwraca uwagę mer.

Wymienione projekty mają być ostatecznie zatwierdzone podczas następnego posiedzenia Rady. - Jeżeli proces będzie się odbywał zgodnie z planem, spółki komunalne odpowiednio zareagują. Kiedy infrastruktura jest w większości wykonana, przejęcie i rejestracja obiektu nie są problemem. Należy jednak rozumieć, że gdy powstaje wodociąg, mieszkańcy, którzy będą przebywali w miejscowości dołączą do scentralizowanej sieci i będą mogli z niej korzystać bez zakłóceń - podkreśla Duchniewicz.

Wodociąg. Zdjęcie ilustracyjne / Fot. Shutterstock

Projekty w Mejszagole, Zujunach i Rzeszy były omawiane podczas ostatniej Rady samorządu w trakcie głosowania. - Ważny jest proces przyjęcia pomysłu. Po pierwsze, jest przyjmowane podanie dotyczące przyszłego projektu, które jest rozpatrywane w komitetach. Później ma go poprzeć Rada, o ile radni nie przedstawiają dodatkowych propozycji. Proces nie jest zbytnio wydłużony, trwa przez około pół roku - zaznacza rozmówca.

- Dołączenie do naszych sieci komunalnych nic nie kosztuje. Rozmawiamy z mieszkańcami i staramy się zapewnić najlepsze możliwe warunki, np. inwestować. Dlatego niektóre działania w ogóle nic nas nie kosztują - dodaje.

Robert Duchniewicz / Fot. J. Stacevičius/LRT

Mer zapewnia, że podczas wykonywania prac mieszkańcy nie będą mieli do czynienia z niedogodnościami. - Mogą być trudności z dojazdem podczas budowy parkingu, ale na pewno nie powstaną większe problemy - zapewnia.

- Oczywiście, podobnych projektów będzie więcej i być może nawet podczas co drugiego posiedzenia Rady zostaną one przedstawione. Prace infrastrukturalne ciągle są potrzebne, bo ludzie wciąż się do nas zwracają, do rejonu przybywa coraz więcej nowych mieszkańców, którzy się osiedlają w domach mieszkalnych - tłumaczy mer.

- Pierwszym krokiem jest zwrócenie się do odpowiedniej spółki. W części rejonu taką spółką administracyjną jest Vilniaus vandenys, która odpowiada za dostawy wody w Wilnie i rejonie święciańskim. Osoby budujące nowe domy i przeprowadzające renowację starych budynków mogą się zwracać do spółek komunalnych, na przykład, Nemenčinės komunalininkas i zaproponować im administrację budynku. Administrator z kolei analizuje sytuację i przekazuje informacje dla samorządu. My z kolei sprawdzamy plany architektoniczne i po ocenie specjalistów przekazujemy projekt do rozpatrzenia w radzie. Rada z kolei może objąć kierowanie projektem. Wtedy mieszkańcy mogą się cieszyć, że nie muszą płacić za administrację - wyjaśnia Duchniewicz.