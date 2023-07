WHO: w Polsce przypadki ptasiej grypy u kotów

WHO stwierdziła, że do 12 lipca żaden człowiek mający kontakt z zarażonymi kotami nie zgłosił objawów. Ryzyko zakażenia ludzi poprzez zarażone koty jest uważane w Polsce za niskie.

Doprowadziło to do wybicia dziesiątek milionów sztuk drobiu na całym świecie, z których wiele zostało zarażonych szczepem wirusa H5N1, który po raz pierwszy pojawił się w 1996 roku.

WHO poinformowała, że 29 kotów uzyskało pozytywny wynik testu na obecność ptasiej grypy H5N1 od zeszłego miesiąca, kiedy to polskie władze sanitarne poinformowały o nietypowych zgonach kotów w całym kraju.

