Tydzień na Wileńszczyźnie. Wydarzenia kulturalne i nie tylko

Muzeum Narodowe Pałac Wielkich Książąt Litewskich zaprasza na jedną z najbardziej złożonych i kosztownych wystaw w historii litewskiego muzealnictwa „Arrasy Zygmunta Augusta w Wilnie”. Jest to kolekcja arrasów króla Polski i wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Augusta, które wróciły na krótko do Wilna. Tkane ponad 500 lat temu arrasy wypożyczył na wystawę Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie.

W Pałacu Wielkich Książąt Litewskich otwarto wystawę „Ślady czasu: mury i kolory” fotografa Raimondasa Paknysa. Zwiedzający zobaczą zdjęcia, które robił od ponad dziesięciu lat. W latach 2006-2021 autor co roku odbywał kilka wypraw na Ukrainę, Białoruś i Litwę. Przed zakrojoną na szeroką skalę inwazją Rosji na Ukrainę jego fotografie mogły zachęcić widzów do zobaczenia zabytków lub pozostałości zabytków, które ich szczególnie interesują, w rzeczywistości. Dziś nie jest to już możliwe - są one trudno dostępne, a niektóre zostały nawet zniszczone.

Wystawa przypomni drogę, którą musieliśmy pokonać od ogłoszenia niepodległości 16 lutego 1918 r., aż do opuszczenia naszej ziemi przez ostatniego żołnierza byłego Związku Sowieckiego. Wystawa, która podkreśla najważniejsze punkty zwrotne w historii Litwy ubiegłego wieku, koncentruje się również na niezwykle zjednoczonym ruchu wolnościowym, który powstał pod koniec 9. dekady, który doprowadził do długo realizowanego celu – przywrócenia niepodległego państwa litewskiego.

Żyjemy w niepodległej, wolnej Litwie, jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy w NATO, byliśmy świadkami historycznego wydarzenia - szczytu NATO w Wilnie, na którym spotkali się światowi przywódcy. Ale co poprzednie pokolenia musiały przejść, doświadczyć i poświęcić, aby to osiągnąć?

„Dotknięcie Anioła Skrzypiec - rzadka okazja, by usłyszeć prawdziwy skrzypcowy fenomen. Najwyraźniej odziedziczył po Paganinim temperament” - takimi słowami włoski dziennik Il Messaggero opisywał w 2003 roku występ skrzypka Mariusza Patyry. Jest on jedynym polskim skrzypkiem, który wygrał prestiżowy Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy Niccolò Paganiniego. Podczas tego koncertu Patyra i Litewska Orkiestra Kameralna wykonają wyjątkowy program wirtuozowskich utworów na skrzypce i orkiestrę smyczkową. Wstęp wolny.

LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme