Polskie służby zatrzymały nastolatka. Planował atak terrorystyczny na Sejm

Są to przestępstwa zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. Zatrzymany miał już skończone 18 lat, więc będzie za swoje czyny odpowiadał jako osoba dorosła. Sąd na wniosek prokuratury aresztował go na trzy miesiące. Śledczy określają jednak sprawę jako „rozwojową”, a to oznacza, że możliwe są kolejne zatrzymania.

Po zatrzymaniu, przeszukano mieszkanie podejrzanego. Potwierdziły się wcześniejsze informacje, że szykował się on do uderzenia terrorystycznego. Próbował bowiem własnoręczne skonstruować tzw. pas. szahida, czyli wypełnioną materiałem wybuchowym kamizelkę używaną podczas samobójczych ataków.

