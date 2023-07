G7, Norwegia i Australia zobowiązały się do przekazania pomocy militarnej Ukrainie

Minister obrony Bjorn Arilds Gram określił w środę, że pomoc będzie się składać z 1000 nanodronów Black Hornet – ultramałych dronów zaprojektowanych do pomocy żołnierzom w rozpoznaniu otoczenia – oraz komponentów do systemów rakiet ziemia-powietrze dla NASAMS, które uzupełnią rodzaj systemów, które Litwa planuje dostarczyć na Ukrainę.

LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme