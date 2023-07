Małżonkowie przywódców NATO w Wilnie: twórcy, politycy i aktywiści

Para jest ostrożna co do początków swojej przyjaźni, która rozpoczęła się, gdy Brigitte była 39-letnią nauczycielką literatury, a Emmanuel był zaledwie 15 lub 16-letnim uczniem. Jednak Pierwsza Dama zaznacza, że ich przyjaźń rozpoczęła się później, kiedy Macron był już pełnoletni.

LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme