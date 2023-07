Duda: przyjęcie pomocy planu pomocy dla Ukrainy ma ogromne znaczenie

Przyjęcie jeszcze jednego, wielkiego, ogromnego państwa europejskiego do NATO, z tak wielkim zasobem naturalnym i z wielką armią, ogromnie doświadczoną bojowo, w przyszłości będzie dla NATO ogromnym wzmocnieniem – powiedział w Wilnie na briefingu prasowym prezydent RP Andrzej Duda.

Polski przywódca poinformował media, że tematem przewodnim wczorajszych rozmów była przede wszystkim kwestia zaproszenia Ukrainy do NATO. – Do ostatniej chwili trwały dyskusje co do treści deklaracji, która wczoraj została przyjęta. Niemniej jednak ta wyraźna zapowiedź przyjęcia Ukrainy jest – powiedział. Przypomniał, że Ukraina będzie również zwolniona z MAP, co w opinii Dudy jest bardzo istotne.

Podkreślił, że przekształcono też komisję NATO-Ukraina w radę NATO-Ukraina.

Duda zaznaczył, że dzisiaj Zachód stoi wobec faktu rosyjskiej agresji na Ukrainie, a zagrożenie jest w pełni realne.

- Ono jest faktyczne. I w związku z powyższym przyjęcie jeszcze jednego, wielkiego, ogromnego państwa europejskiego - pamiętajmy o tym, że terytorialnie Ukraina jest dwa razy większa od Polski - do NATO, z tak wielkim zasobem naturalnym z jednej strony, ale z drugiej strony z dużą, wielką wręcz armią, dzisiaj ogromnie doświadczoną bojowo, z całą pewnością w przyszłości dla NATO będzie ogromnym wzmocnieniem, a tym samym także i dla nas - dodał polski prezydent.

Dzisiaj m.on. odbędzie się spotkanie Rady NATO-Ukraina na poziomie głów państw, w którym uczestniczyć będzie również delegacja ze Szwecji.