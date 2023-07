Historyczny trakt upamiętnił królową Barbarę

Pięć miesięcy spędzonych w Dubinkach nie było najprzyjemniejszym okresem w życiu Barbary Radziwiłłówny - napięcie psychiczne, obawy o zdrowie, groźba zawalenia się pałacowego sklepienia i zabójcza tęsknota za ukochanym. Królowa przeszła przez to wszystko, gdy szła przez lodowate, smagane wiatrem Oświe do pałacu, który miał stać się jej tymczasowym domem. Droga upamiętniająca Radziwiłłównę została nazwana Traktem Barbary Radziwiłłówny.

500 lat – 500 metrów

Dubinki świętują 500. rocznicę urodzin Barbary Radziwiłłówny. Wspólnota Dubinek zwróciła się do nas z prośbą o nazwanie drogi prowadzącej z miasta do zamku imieniem Barbary Radziwiłłówny. Historycy również poparli to życzenie społeczności - przyszły trakt był jedyną drogą, którą jeździła Barbara Radziwiłłówna, więc poparliśmy tę inicjatywę społeczności Dubinek – mówi Greta Valantiejūtė z Dyrekcji Obszarów Chronionych Auksztoty.

Na początku 500-metrowego odcinka drogi została odsłonięta tablica z nazwą traktu. – Ten trakt będzie jedną z atrakcji, która w przyszłości przyczyni się do zainicjowania różnych działalności na terytorium zamku. Powinno się tu pojawić więcej śladów pamięci królowej Barbary - powiedziała G. Valantiejūtė.

Trakt Barbary Radziwiłłówny / Fot. Aušrinė Šėmienė

Dzień drogi

Po upływie około dwóch miesięcy po potajemnym ślubie z Barbarą Radziwiłłówną, jesienią 1547 r., Zygmunt August udał się na Sejm do Piotrkowa, mając nadzieję na uzyskanie zgody na ślub polskich panów, którzy byli bardzo przeciwni małżeństwu, oraz swojego ojca, który oświadczył, że małżeństwo Zygmunta Augusta jest „rzeczą niewłaściwą i nie może tak być”. A przed wyjazdem postanowił ukryć Barbarę – rozwścieczona szlachta mogła zrobić wszystko, nazywali Barbarę nie tylko nierządnicą, ale i czarownicą, a jak inaczej mogła oczarować króla?

Brat Barbary Mikołaj Radziwiłł Rudy i Zygmunt August z góry ustalili, że Dubinki Radziwiłłów są nie tylko blisko Wilna, ale także bezpieczne. Murowany pałac na wyspie był otoczony ze wszystkich stron wodą, a ze stałym lądem łączył go tylko most. Ponadto zapewniono straż. Miała ona chronić Barbarę do czasu ponownego spotkania z Zygmuntem.

Ruiny Pałacu Radziwiłłów w Dubinkach / Fot. Wikipedia

– Teraz możemy dotrzeć do Dubinek z Wilna w pół godziny, podczas gdy w tamtych czasach była to całodniowa podróż o długości 45-50 kilometrów – mówi Gema Kuorienė, specjalistka ds. ekspozycji w Pałacu Radziwiłłów Dyrekcji Obszarów Chronionych Auksztoty. Nie zachowały się żadne dokumenty na temat tego, jak podróżowała królowa, więc możemy sobie tylko wyobrazić, że droga była dla niej trudna: dzień był krótki, droga prawdopodobnie zła, a ona musiała się trząść w powozie. Było zimno - 19 listopada! Była też w złym nastroju: choć pałac, który zapewne znała z dzieciństwa, bo należał do jej ojca Jerzego Radziwiłła, nie był jej obcy, jechała w nieznane: czy Zygmuntowi uda się przekonać polskich panów, czy zdoła zjednać sobie ojca i matkę, która znana była z niezwykle twardego charakteru? No i nie zapominajmy, że do Dubinek przyjechała spodziewając się dziecka Zygmunta Augusta. Może też źle się czuła fizycznie.

Najwyraźniej nastroju Barbary nie poprawiała obecność jej starszego o osiem lat brata Mikołaja Radziwiłła Rudego oraz matki Barbary Kolanki, kasztelanowej wileńskiej. Wkrótce po przybyciu do Dubinek Barbara poroniła. Nie mógł jej pomóc nawet Stanisław Dowojno, dworzanin Augusta i lekarz amator.

Pałac Radziwiłłów / Fot. Wikipedia

Dubinki prosperowały

Za panowania Radziwiłłów Dubinki prosperowały i stały się ważnym ośrodkiem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Do miasta przenieśli się rzemieślnicy, tkano tu płótna, których jakość nie ustępowała produktom manufaktur w Królewcu, otwarto jeden z pierwszych warsztatów papierniczych na Litwie.

W dworze Radziwiłłów toczyło się luksusowe życie. Radziwiłł Rudy, który odziedziczył posiadłość po swoim ojcu, wpadł na pomysł przekształcenia jej w jedną ze swoich głównych rezydencji. I chociaż władał wieloma miastami i rezydencjami, wybrał Dubinki jako jeden ze swoich panteonów grobowych.

Historycy twierdzą, że przyjazd Barbary Radziwiłłówny został należycie przygotowany na polecenie Zygmunta Augusta, przede wszystkim urządzono i ewentualnie wyremontowano pokoje dla królowej i jej świty. Król nalegał, by dbano o nią stosownie do jej pozycji. W swoich listach nieustannie pytał, czy jest szanowana i czy dobrze się nią opiekują. Krewni lub powiernicy Radziwiłłówny, którzy byli z nią w Dubinkach, a także ona sama, podkreślali, że władca nie powinien się martwić.

A jednak w grudniu 1547 r., niedługo po poronieniu i kiedy królowa prawdopodobnie była jeszcze słaba, sklepienia piwnicy zawaliły się tuż przed pokojem, w którym przebywała Radziwiłłówna. Chociaż obyło się bez ofiar, to panował spory strach. Chętnie napisałbym coś więcej do Waszej Królewskiej Mości, ale ogarnął mnie strach z powodu zawalenia się piwnicy tuż za moimi drzwiami. Bóg wie, że nie mogę więcej pisać do Waszej Królewskiej Mości, ponieważ stało się to przedwczoraj... - pisała Barbara do Zygmunta Augusta w jednym z 8 zachowanych listów.

Jan Matejko - Zygmunt August z Barbarą / Fot. Wikipedia

Żyła jak zakonnica

Barbara nie mogła zbytnio narzekać na warunki życia - otaczała ją spora liczba dworzan, a do Dubinek przyjeżdżali różni wysłannicy i powiernicy Zygmunta Augusta, przywożąc ze sobą listy.

Barbara bardzo lubiła zupę z barszczu zwyczajnego, ale zimą barszcz nie rósł. Służba codziennie przynosiła do pałacowej kuchni kilka koszy masła, sera, twarogu, mleka i śmietany. Ze słodkiej śmietany robiono małe okrągłe serki i serniczki, które Barbara uwielbiała.

Stół Barbary zawsze pękał w szwach od mięsa. W dni postne mięso zastępowano rybami: szczupakami, linami i łososiami. Chociaż kucharz prawdopodobnie wybierał dla niej najsmaczniejsze kawałki, nie mogła już być rozpieszczana tak, jak w Wilnie, kiedy Zygmunt August zorganizował służbę, aby codziennie dekorowała stoły różami, lawendą i bratkami, a księgi rachunkowe mówią nam, że Barbara i jej dworzanie cieszyli się wszystkim, co było dostępne na Litwie w tamtych czasach.

W Dubinkach Barbara była dręczona niepewnością co do swojej przyszłości i uczuć męża do niej. Chociaż Zygmunt często pisał, do Barbary docierały plotki, że jest jej niewierny.

Jan Matejko - Zygmunt August i Barbara Radziwiłłówna / Fot. Wikimedia Commons

Przygnębiona sytuacją, Barbara stała się bardzo religijna, codziennie odwiedzała kościół w Dubinkach, wstawała godzinę lub nawet trzy przed świtem, modliła się „o zdrowie i szczęśliwe przybycie Waszej Królewskiej Mości” i dawała jałmużnę biednym. Dowojno powiedział, że królowa „przyjęła regułę bernardyńską”, a Barbara, która lubiła się stroić, zaczęła ubierać się jak pokutnica.

Pięć długich miesięcy zakończyło się na początku kwietnia 1548 r., kiedy Barbara wyruszyła do Wilna tą samą trasą w dół wzgórza, przez most i nigdy nie wróciła do Dubinek.

Ruiny kościoła Radziwiłłów / Fot. Wikipedia

Przez całe lato, odwiedzając Centrum Turystyczne Parku Regionalnego Asveja (ul. Radziwiłłów 1, Dubinki), można podziwiać wystawę prac Juliji Janus "Tajemnicza miłość". Jest odzwierciedleniem refleksji współczesnego człowieka na temat ceremonialnych strojów XVI-wiecznych władców Litwy.

Pracownicy parku przygotowali zajęcia edukacyjne "Listy Barbary Radziwiłłówny". Na terenie zamku w Dubinkach, gdzie stał wspaniały pałac Radziwiłłów, wraz z edukatorem przeczytają państwo listy miłosne Barbary, które napisała do swojego nieślubnego małżonka, omówią etykietę pisania listów i osobliwości stylu.

Na podstawie informacji Dyrekcji Obszarów Chronionych Auksztoty