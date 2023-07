Bezpieczeństwo regionalne i współpraca strategiczna – przedmiotem rozmów Dudy i Šimonytė

Šimonytė podziękowała Polsce za aktywną rolę we wzmacnianiu bezpieczeństwa w regionie, którego ważnym elementem jest rozwój wzajemnych zdolności do przeciwdziałania różnym zagrożeniom, czego przykładem są trwające ćwiczenia Sił Specjalnych Szybkiego Reagowania i Gotowości Bojowej.

- Nieokiełznana agresja Rosji nadała nowy impuls bliskiemu partnerstwu strategicznemu między Litwą a Polską, opartemu na wspólnych interesach bezpieczeństwa i braterskiej solidarności z zaatakowaną Ukrainą. Na szczycie w Wilnie mamy również te same cele - wzmocnienie obrony NATO i odstraszanie w regionie oraz zbliżenie Ukrainy do Sojuszu – cytowana w komunikacie prasowym jest premier.

