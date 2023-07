Prezydenci Litwy i Polski: razem jesteśmy silni

- Stolica niepodległej, wolnej, suwerennej Litwy - Wilno - które właśnie obchodzi rocznicę swojego 700-lecia, jest znakomitym miejscem do takich decyzji. Od samych początków temu wspaniałemu miastu przyświecały wartości, które do dzisiaj wszystkim nam są drogie, a stanowią przeciwieństwo tyrani i przemocy - wolność, wzajemny szacunek, współistnienie różnych tradycji i lutry – powiedział prezydent Polski.

Prezydent RP nawiązał w swoim przemówieniu do zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie. Wyraził nadzieję, że podczas spotkania sojuszników Ukrainie zostanie otworzona droga do Sojuszu.

