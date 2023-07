Prezydent Duda odznaczył zasłużonych Polaków

To drugi dzień wizyty Andrzej Dudy na Litwie. W piątek prezydenci Polski i Litwy udadzą się do Kłajpedy, gdzie będą obserwować wspólne polsko-litewskie ćwiczenia sił specjalnych szybkiego reagowania i gotowości bojowej.

- Nigdy nie zobowiążę się do tego, że polskie problemy będą rozwiązane. Wszystko powoli idzie do przodu. Wczoraj było orzeczenie Sądu Konstytucyjnego w sprawie pisowni imion i nazwisk, które daje pewne poczucie tożsamościowej godności – powiedział Duda. Wymienił również kwestię państwowego egzaminu z języka polskiego, który będzie możliwy.

- To dla nas ogromny zaszczyt, historyczny moment. Gościnna Ziemia Solecznicka wita was bardzo serdecznie – powiedział. Wspomniał, że w rejonie solecznickim Polacy stanowią ponad 80 proc.

