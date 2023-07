Nausėda po polsku: Litwa i Polska razem niepokonane

Będziemy nadal rozwijać naszą współpracę z Polską w dziedzinie bezpieczeństwa: prowadzić wspólne ćwiczenia i rozwijać przemysł obronny - zapewnił prezydent Litwy Gitanas Nausėda po spotkaniu z prezydentem Polski Andrzejem Dudą.

W środę prezydent RP Andrzej Duda wspólnie z Agatą Kornhauser-Dudą przybyli na Litwę. Późnym popołudniem w Pałacu Prezydenckim przywódcy obu państw odbyli rozmowę „w cztery oczy”.

Podczas konferencji prasowej Nausėda podkreślił, że strategiczne partnerstwo pomiędzy Litwą a Polską jeszcze bardziej się wzmocniło w obliczu wojny, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie.

Lenkijos prezidento Andrzejaus Dudos ir Lietuvos prezidento Gitano Nausėdos susitikimas / Fot. J. Stacevičius / LRT

- Doceniam naszą ścisłą współpracę, stałą koordynację działań i wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa w regionie. Uzgodniliśmy, że będziemy dalej rozwijać naszą współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa – powiedział Nausėda. Dodał, że oba kraje będą prowadziły wspólne ćwiczenia na lądzie i morzu, w celu obrony wspólnych granic i przestrzeni powietrznej. - Będziemy też rozwijać nasz przemysł obronny i jego zaplecze technologiczne – zaznaczył prezydent naszego kraju.

Nausėda wskazał, że w obliczu ostatnich wydarzeń w Rosji niezwykle ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa we wschodniej flance NATO.

- Postanowiliśmy, że zwrócimy się z odezwą do Sekretarza Generalnego NATO Jensa Stoltenberga i zwrócimy uwagę na sytuację w naszych krajach. To jeszcze jeden sygnał, że NATO powinno wzmocnić swoją wschodnią flankę – zaznaczył.

Nausėda nawiązał do zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie. - Szczyt NATO to doskonała okazja, by przestać powtarzać stare formuły i przedstawić jasny plan przyjęcia Ukrainy do NATO. To jest w interesie nie tylko naszego regionu, ale również całego Sojuszu – powiedział.

Prezydent Litwy zwrócił uwagę na przyspieszenie realizacji wspólnych projektów infrastrukturalnych, jak linia kolejowa Rail Baltica, trasa Via Baltica, integracje systemu elektroenergetycznego państw bałtyckich z resztą Europy i realizację alternatywnego dla obecnego szlaku komunikacyjnego, który łączyłby Augustów z Olitę.

Kończąc swoje przemówienie zwrócił się po polsku do Dudy słowami: Litwa i Polska razem niepokonane.

Z kolei Duda nawiązując do zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie powiedział, że jednym z celów tego spotkania jest dalsze wzmacnianie Sojuszu i obronności. Wskazał również na potrzebę utworzenia Rady Ukraina-Rosja.

- Mamy nadzieję, że zostanie podjęta zdecydowana decyzja sojusznicza o tym, że Ukraina nie potrzebuje żadnego Membership Action Plan, że nie potrzebuje żadnej drogi wstępnej po to, żeby w przyszłości przystąpić do NATO, ale że ta droga dla niej będzie w związku z tym drogą skróconą - powiedział Duda. Dodał, że Sojusz będzie wspierał Ukrainę „dopóki nie wyprze ona żołnierzy rosyjskich ze swojej ziemi, dopóki na Ukrainie nie zapanuje pokój, dopóki ta wojna się nie zakończy".

W kwestii polsko-litewskiej współpracy prezydent RP wyraził nadzieję, że niedługo na Litwę wkroczy polski sektor bankowy. – Jesteśmy od wielu lat w postaci Orlenu i działamy z powodzeniem, przynosząc Litwie wiele korzyści (...). Mamy nadzieję zrealizować w przyszłości wiele wspólnych projektów, zarówno w zakresie zmian klimatycznych, jak i farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim - powiedział Duda.