Landsbergis: brak optymizmu co do porozumienia w sprawie członkostwa Ukrainy w NATO

Minister spraw zagranicznych Gabriel Landsbergis powiedział, że nie jest zbyt optymistycznie nastawiony co do osiągnięcia porozumienia w sprawie perspektyw członkostwa Ukrainy w NATO przed przyszłotygodniowym szczytem Sojuszu i twierdzi, że rozmowy mogą przenieść się do Wilna.

- Negocjacje trwają na bieżąco. Innymi słowy, nie będzie zgody co do tekstu i negocjacje przeniosą się na sam szczyt - powiedział Landsbergis dziennikarzom w Sejmie we wtorek.

- Wciąż istnieją możliwości, chociaż się zawężają i nie ma wielkiego optymizmu - dodał minister.

Doradca ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego powiedział w zeszłym tygodniu agencji prasowej Reuters, że przywódca kraju nie weźmie udziału w wileńskim summicie, chyba że członkowie Sojuszu wykażą się odwagą, by rozpocząć proces przystąpienia Ukrainy do NATO.

Gabrielius Landsbergis i Wołodymyr Zełenski / Fot. Kancelaria Prezydenta Ukrainy

Kijów oczekuje wyraźnego zaproszenia Ukrainy do przystąpienia do NATO po zakończeniu wojny z Rosją.

Główne kraje zachodnie chciałyby, aby szczyt NATO skupił się bardziej na praktycznym wzmocnieniu współpracy między Sojuszem a Ukrainą.

Nausėda powiedział BNS, że dyskusja na temat perspektyw członkostwa Ukrainy w Sojuszu jest obecnie najtrudniejszą ze wszystkich kwestii, ale „nie możemy pozostawić Ukrainy w szarej strefie, składając obietnice, ale nie dając jasnego algorytmu, jak zrealizować członkostwo w NATO po wojnie".

Jednocześnie amerykański prezydent Joe Biden powiedział w zeszłym tygodniu, że Stany Zjednoczone nie podejmą specjalnych środków, aby umożliwić Kijowowi przystąpienie do NATO pomimo rosyjskiej inwazji. Według amerykańskiego przywódcy, Ukraińcy „muszą spełniać te same standardy".

Szczyt NATO w Wilnie odbędzie się w dniach 11-12 lipca.