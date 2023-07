Na ulicach litewskiej stolicy – zdjęcia do filmu „Wilno 1939”

Film „Wilno 1939”, który realizowany jest przez Fundację Joachima Lelewela z Warszawy, w koprodukcji z TVP i współpracy z Wilnoteką, w reżyserii Janusza Petelskiego. 30 czerwca i 1 lipca trwały zdjęcia w Wilnie i okolicach. Obok Ostrej Bramy filmowane były wydarzenia z ranka 17 września 1939 r., kiedy to przerażeni ludzie zbierali się na modlitwie. Na Rossie m.in. odtwarzane były przygotowania do obrony – tam trwały później intensywne walki z Armią Czerwoną. A pod Wilnem (w gminie Jodiszki – Juodiškių seniūnija) odtworzono granicę polsko-litewską, przez którą 19 września przechodzili polscy żołnierze. Wystąpili m.in. rekonstruktorzy z wileńskiej grupy Garnizon Nowa Wilejka, polskich grup z Grajewa (strzelcy konni) i Osowca (Korpus Ochrony Pogranicza), a litewskiego oficera na granicy grał rekonstruktor z Klubas Grenadierus.

W godzinach południowych 18 września dowódca Okręgu Korpusu III gen. bryg. Józef Olszyna-Wilczyński przekazał z Grodna rozkaz, aby w razie nacisku na Wilno wojsk sowieckich wycofać się na Litwę. Rozkaz ten wprowadził chaos w obronie miasta. Sowieckie czołgi podeszły pod Wilno 18 września około 16.00. Doszło do walk, które trwały do nocy i potem od świtu 19 września. Według źródeł sowieckich ich straty w walkach o Wilno wyniosły 13 zabitych, 24 rannych, zniszczonych 5 czołgów i samochód pancerny oraz 3 uszkodzone samochody pancerne. Faktycznie straty sowieckie były wyższe – zniszczono kilkanaście pojazdów pancernych. Część obrońców Wilna przekroczyła granicę litewską, gdzie zostali internowani. Wszystkie relacje wskazują, iż byli tam dobrze przyjęci; Litwa, mimo nacisków Berlina, pozostała neutralna. Część żołnierzy dotarła do Grodna, biorąc udział w jego obronie.

- Kluczowym powodem, dla którego chcemy go nakręcić, jest potrzeba odparcia rosyjskiej i białoruskiej narracji, zgodnie z którą 17 września 1939 r. nie doszło do agresji ZSRR, a miejsce miała jedynie „bratnia pomoc” dla Białorusinów i Ukraińców. Propaganda Moskwy i Mińska – tak, jak wcześniej sowiecka – dowodzi, że Polska już nie istniała, a Wojsko Polskie było w rozsypce – i nie walczyło. Tymczasem obrona Wilna, choć krótkotrwała, jest dowodem na kłamliwość tych twierdzeń. Walki te miały miejsce 18-19 września – napisano w komunikacie prasowym twórców.

