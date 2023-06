Śledztwo LRT: Uspaskich i Blažytė przeznaczają fundusze na rozpowszechnianie „niesystemowych opinii“

W zaproszeniach do 77.lt użytkownik znajdzie informację, że jest to pierwsza sieć społecznościowa bez cenzury i blokowania profili z powodu odmiennej opinii oraz że sieć nie weryfikuje faktów, które rzekomo zapobiegają różnorodności opinii i publikacji „faktów, które nie są korzystne dla systemu".

LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme