Dr Geben: liczymy na to, że język polski w litewskich szkołach pojawi się jako obcy

Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu zakłada, że dodatkowe kompetencje nieodpłatnie otrzyma prawie 700 pedagogów. Do udziału w projekcie studiów modułowych są zachęcani nauczyciele, którzy w latach 2023-2024 chcą zdobyć wiedzę w określonym przedmiocie lub obszarze specjalizacji edukacyjnej. Pierwszeństwo należy do nauczycieli języka rosyjskiego. Do projektu dołączył również Uniwersytet Wileński, który dla uzyskania dodatkowych kompetencji proponuje między innymi moduł języka polskiego i literatury.

Uniwersytet Wileński zaprasza pedagogów z całego kraju do udziału w projekcie finansowanym przez Narodową Agencję Oświaty - pt. „Kontynuuj: przyjdź, doskonal się, współtwórz!” i uzyskania uprawnień do nauczania języków obcych (polskiego, francuskiego, niemieckiego) w programach kształcenia ogólnego.

- Moduły skierowane są przede wszystkim do nauczycieli przedmiotów humanistycznych i społecznych, ale są również otwarte dla nauczycieli innych przedmiotów. Chciałabym podkreślić, że język polski, francuski i niemiecki będą wykładane od podstaw – tłumaczy kierowniczka ds. kompetencji nauczycieli i programów rozwojowych oraz kierowniczka projektu doc. Asta Meškauskienė.

Doc. Asta Meškauskienė / Fot. VU

Naukowczyni tłumaczy, że moduły stanowią 90 kredytów akademickich i trwają trzy semestry, czyli półtora roku.

- Kształcenie będzie odbywało się w formie online – w dni powszednie w godzinach wieczornych i w soboty. Większa część intensywnych zajęć będzie dostosowana do okresu ferii w szkołach. Rozumiemy, że połączenie pracy w szkole, obowiązków rodzinny i studiów jest dużym wyzwaniem, dlatego będziemy rozmawiać i wspólnie uzgadniać najdogodniejsze formy dla wszystkich stron – mówi Meškauskienė.

Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca, rekrutacja trwa do 25 sierpnia, z możliwością przedłużenia terminu do połowy września. Roczny koszt studiów wynosi 3 720 euro. Całą sumę pokrywa państwo.

- Cieszymy się, że program budzi duże zainteresowanie wśród nauczycieli całej Litwy. Codziennie otrzymujemy mnóstwo telefonów i maili. Jeżeli mówimy o module języka polskiego, już mamy sześć podań. Na język francuski – 10, na niemiecki – również 6 podań. Liczby te codziennie się zwiększają. Jestem przekonana, że wszystkie grupy zostaną utworzone – mówi rozmówczyni.

Zaznacza, że projekt cieszy się wyjątkowo dużym zainteresowaniem zarówno wśród nauczycieli klas początkowych, jak też nauczycieli języka rosyjskiego.

- Zmniejszają się ilości lekcji języka rosyjskiego w szkołach, w najbliższej przyszłości prawdopodobnie nie zostanie też państwowego egzaminu z tego języka. Dlatego projekt jest wspaniałą możliwością, by zostać nauczycielem języka obcego, ale już innego. Stwarzamy dobry fundament, aby pedagog mógł dalej się rozwijać poprzez poznanie nowego języka obcego. Wszystko zależy od chęci nauczyciela – dzieli się Meškauskienė.

Nauczanie języków obcych będzie się odbywać według programu doskonalenia nowych kompetencji. Pedagogom zostanie udostępniony cały materiał edukacyjny.

- Wykłady będą się odbywały za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Będą nagrywane, dlatego w dowolnym czasie będzie możliwość obejrzenia czy odsłuchania nagrań – tłumaczy kierowniczka projektu.

Meškauskienė apeluje również do administracji szkół, by aktywnie wspierały dokształcanie swoich pracowników i stworzyły przychylne warunki nauczycielom, by mieli możliwość z tego projektu skorzystać.

Moduł nauczania języka polskiego i literatury został przygotowany we współpracy wykładowców filologii polskiej Uniwersytetu Wileńskiego z Centrum Doskonalenia Kompetencji Pedagogicznych na Wydziale Filozoficznym.

Dr Kinga Geben / Fot. VU

- Projekt jest skierowany przede wszystkim na to, aby nauczyciele języka rosyjskiego mieli szansę na przekwalifikowanie się i zdobycie nowych kwalifikacji. Nauczamy języka od poziomu A1 do B1 i wyżej – wyjaśnia Geben.

Dodaje, że wykładowcy zdają sobie sprawę, że część osób będzie osłuchanych z językiem polskim, jednak druga część - z oddalonych od Wileńszczyzny zakątków Litwy, może całkowicie nie znać polskiego.

- Budowa programu zapewnia stworzenie kompetencji samodzielnego użytkownika języka polskiego. Mamy odpowiednie podręczniki, internetowe platformy, własne materiały interaktywne, podręcznik do nauczania języka polskiego dla osób mówiącym w języku litewskim. Zapoznamy osoby też z literaturą polską, z twórczością polskich noblistów. Wprowadzimy do historii i kultury polskiej. Liczymy na to, że w szkołach litewskich pojawi się język polski jako obcy – mówi Geben.

- Maksymalnie na naukę języka polskiego i literatury w ramach tego projektu możemy przyjąć około 25-30 osób. Trzeba rozumieć, że będzie to bardzo intensywny kurs. Na przykład w pierwszym semestrze wykłady będą się odbywać aż pięć razy tygodniowo, a język polski będzie nauczany przede wszystkim metodą komunikacyjną - taki instruktywny lektorat, żeby osiągnąć poziom A2 już w drugim semestrze. W kolejnych semestrach - fonetyka ogólnopolska, nauczanie odmiany, składni. Dążymy do nauczania w ten sposób, jaki chcemy przekazać, by osoba dostarczała dalej wiedzę o języku polskim uczniom, które będą się uczyły tego języka od zera – wyjaśnia Geben.

Przypomina, że wiele kontaktów społecznych jest opartych na języku polskim.

- Uważamy, że wokół Wilna, w regionach przygranicznych, jak też w większych miastach kraju język polski na pewno stanie się częścią programu nauczania w litewskich szkołach ogólnokształcących. Widzimy ogromne możliwości, wiążące się ze znajomością języka polskiego w dalszej karierze młodej osoby. Wiele kontaktów biznesowych jest opartych na tym języku. Pamiętajmy też, że dużo uczniów pochodzi z rodzin mieszanych, gdzie język polski zajmuje szczególne miejsce – mówi Geben.

Dodaje, że bardzo ważnym aspektem jest prestiż językowy.

- Naturalnie się składa, że prestiż językowy wiąże się ze stroną finansową. Jeżeli w konkretnym języku obcym dopatrujemy możliwości zdobycia pozycji społecznej i środków finansowych, ten język staje się prestiżowy – tłumaczy wykładowczyni.

Dr Geben zaznacza, że mimo wszystkich wyzwań, wykładowcy są nastawieni optymistycznie.

– Wszyscy wykładowcy filologii polskiej wyrazili chęć uczestniczenia w tym programie kosztem też własnego czasu, pracowania wieczorami i w soboty. Dlatego też widzimy nadzieję i szansę dla języka polskiego – podsumowuje dr Geben z Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego.