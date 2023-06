Prezydenci Polski i Litwy z wizytą w Kijowie

Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy spotkali się w styczniu tego roku we Lwowie, gdzie podczas II Szczytu Trójkąta Lubelskiego podpisali wspólną deklarację, w której m.in. potwierdzili niezbywalne prawo Ukrainy do obrony swojej suwerenności i integralności terytorialnej.

