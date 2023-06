Wizja „Litwa 2050“: jaki kraj chcielibyśmy widzieć w przyszłości?

Dziś w Wilnie eksperci Państwowej Rady Postępu przedstawili opinii publicznej jeden z najważniejszych państwowych dokumentów planistycznych – wizję przyszłości Litwy „Litwa 2050“.

Wizja kraju została opracowana po raz pierwszy przy użyciu metody przyszłych spostrzeżeń, która zapewniła zaangażowanie różnych grup społecznych w proces: wizja została opracowana przez przedstawicieli sektora publicznego, środowiska akademickiego, sektora organizacji pozarządowych i obywateli poprzez współtworzenie. W sumie około 2 500 osób przyczyniło się do stworzenia wizji, uczestnicząc w wydarzeniach lub zgłaszając swoje pomysły.

Jak stwierdził Aleksandras Abišala, jeden z autorów wizji, jej realizacja będzie kontrolowana przez Państwową Radę Postępu, sejmową Komisję Przyszłości Sejmu i Rząd.

- Jeśli statek nie wie, dokąd płynie, to właśnie tam ląduje – w ciemności. Wizja to kierunek – powiedział sygnatariusz Aktu Niepodległości.

- Wizja będzie na bieżąco weryfikowana i aktualizowana, z uwzględnieniem najważniejszych kwestii w życiu państwa – dodał.

Prezentacja wizji / Fot. Justinas Auškelis

Z kolei Mariusz Antonowicz, politolog, wykładowca Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wileńskiego zaznaczył, że głównym zamysłem wizji jest, aby Litwa była krajem, w którym chce się żyć. - Jednym z atutów Litwy jest to, że jesteśmy małym krajem. Łatwo jest dotrzeć z jednego punktu do drugiego. Ważny jest zatem aspekt łączności i niwelowania wykluczenia transportowego. Tu można uzyskać dobrą edukację - od żłobka i praktycznie do grobu. Zachowaliśmy różnorodność natury, co również przyciąga ludzi - zapewnił.

Przeszkodą w tworzeniu wizji stał się wybuch wojny w Ukrainie. - Była wielka chęć odłożyć pewne plany, a wszystkie nowe wyzwania. Jednak premier Ingrida Šimonytė, która przewodniczyła projektowi, od razu po wybuchu wojny wyraźnie zaznaczyła, że nie należy nic zmieniać i musimy iść dalej. Jako, że byłem odpowiedzialny za politykę zagraniczną i bezpieczeństwo, wspomniałem m.in. o Chinach, zmianach klimatycznych, Afryce i Arktyce. Nie chciałem się skupiać wyłącznie na Ukrainie. Wojna wcześniej czy później się skończy, więc nie będzie jedynym wydarzeniem w ciągu najbliższych 10-15 lat, które wpłynie na politykę Litwy - prognozował politolog.

Autorzy dokumentu przeprowadzili niemało spotkań, również w mniejszych miejscowościach. - Brałem udział m.in. w spotkaniu w Solecznikach. Dużą uwagę w projekcie poświęciliśmy demografii. Zaskoczyło mnie zainteresowanie solczan problemami demograficznymi, uwagami, że miasteczko maleje, a wiele osób wyjeżdża. To był sygnał dla Rady, że idziemy w dobrym kierunku. W dokumencie czytamy również o potrzebie dyskusji. Zbyt często podobne projekty były robione pośpiesznie, “z góry w dół”. W dyskusjach i tworzeniu wizji wzięły udział również organizacje lokalne, które nam podpowiadały, czego brakuje - tłumaczył.

Prezentacja wizji / Fot. Justinas Auškelis

W strategii zostały poruszone również tematy mniejszości narodowych. – Zorganizowaliśmy oddzielne spotkanie z przedstawicielami mniejszości narodowych. Podkreśliliśmy, że w poprzednim dokumencie „Litwa 2030“ tego nie było, dlatego tym razem zrobiliśmy nacisk na napięcia z lat 2011-2012, a także akcentowaliśmy, że nie można wrzucać tu mieszkających obywateli do jednego kotła na przykład, z migrantami. Dodaliśmy, że dziedzictwo mniejszości narodowych ma być zachowane i rozwijane – zaznaczył Antonowicz.

Politolog dodał, że społeczeństwo ma być odporne na zagrożenia zewnętrzne, aby nie było możliwości negatywnie na nie wpłynąć. - Musimy być gotowi na odbudowę po możliwych wstrząsach. Warto pomyśleć, jak budować siłę Litwy. Jesteśmy małym krajem i wciąż myślimy, że słabym. Warto więc myśleć o tym, jak wzmocnić potencjał Litwy, na przykład, za pomocą tworzenia technologii czy nawoływania różnych grup społecznych do współpracy. Odporność każdy może budować wokół siebie samodzielnie. Podobnie jest z ekologią - warto zacząć od zmian osobistych przyzwyczajeń. Sam pracuję w dziedzinie oświaty, więc mogę podsunąć pomysł dodatkowych studiów nawet po obronie rozprawy doktorskiej - wyjaśnił rozmówca.

- Chodzi nam nie o stworzenie wizji, jaką Litwa będzie w przyszłości, ale jaką chcielibyśmy, by była. Może być tak, że ktoś stwierdzi, że skoro wszyscy mogą dołączyć do tworzenia wizji, to nikt nic nie będzie robił. Akcentujemy, że jednym z pierwszych kroków jest reforma służby państwowej i sektora publicznego. Byłaby ona bodźcem do powstania efektu domina - tłumaczył Antonowicz.

Prezentacja wizji / Fot. Justinas Auškelis

Twórcy wizji „Litwa 2050“ przywiązują dużą wagę do kultury. Arūnas Gelūnas, dyrektor generalny Litewskiego Narodowego Muzeum Sztuki, uważa, że kultura jest podstawą tej wizji, która łączy przeszłość naszego kraju z przyszłością, zapewnia twórcze wyrażanie siebie w teraźniejszości i jest najprawdziwszym dowodem naszej niezależności, jej wizualnej i słuchowej formy. – W odróżnieniu od strategii do 2030 r., wizja do 2050 r. zawiera niemało aspektów kulturalnych. Podczas dużego kryzysu ekonomicznego było trudno przekonać grupę twórców, że kultura mogłaby pełnić ważną rolę. Była bardziej kojarzona ze sztuką zawodową, która w tym czasie została pozostawiona na uboczu. Bardzo się cieszę, że Litwa w ciągu ostatnich 10 lat naprawdę dojrzała i doceniła ten ważny czynnik. Nieraz zaznaczałem, że bez kultury Litwa nie byłaby wolna. Chodzi tu o naszą flagę, hymn, wieżę Giedymina, Katedrę Wileńską, jak też Pałac Tyszkiewiczów w Połądze i wiele innych rzeczy, które stały się częścią naszej tożsamości – oznajmił dyrektor.

Gelūnas przypomniał o wydarzeniach w Ukrainie. - Są niszczone symbole pamięci, rujnuje się i okrada świątynie oraz muzea. Trwa wojna propagandowa - Kreml twierdzi, że Ukraina nie posiada własnej kultury, jest wyłącznie jakąś prowincją i echem rosyjskiego dziedzictwa. Nie chodzi wyłącznie o zabójstwo ludzi i porywanie dzieci, oznaczające, że agresor chce odebrać przyszłość kraju i jego tożsamość. Bez nich Ukraińcy nie nazywaliby siebie przedstawicielami tej narodowości. Kultura ukraińska może samodzielnie żyć własnym życiem - podkreślił.

- Litwa na tym froncie walczy od XIX w., a może nawet wcześniej, gdy została zakazana działalność antykwariatów. Po Powstaniu Styczniowym władze carskie dążyły do wymazania wszystkiego, co było związane z Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Zmuszano nas do wiary, że jesteśmy wyłącznie częścią chłopskiej i nie rozwiniętej kultury, która musi się uczyć cywilizacji od sąsiadów. Walka o tożsamość i historię jest jednoznaczną receptą na sukces kraju. Musimy zatem pamiętać o swoim dziedzictwie narodowym, pokazywać dumę z architektury i kultury przeszłości - nawoływał rozmówca.

Arūnas Gelūnas / Fot. BNS

Gelūnas uznał również, że kultura pokazuje stan zdrowia społeczeństwa. - Jeżeli tym się interesuje, znaczy jest aktywne i wolne. Mamy tu jeszcze wiele do zrobienia, w szczególności jeżeli chodzi o integrację osób starszych. Pod tym względem nasze wyniki są gorsze niż w krajach zachodnich czy skandynawskich. Dostęp do kultury jest łatwy w stolicy, ale strategia do 2050 r. ma zapewnić równe możliwości dla wszystkich mieszkańców Litwy niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania. Pomaga to również we wzajemnym komunikowaniu się, abyśmy po prostu mogli być razem - tłumaczył.

Były minister kultury przypomniał również o wkładzie mniejszości narodowych. - Oczywiście, chodzi mi również o społeczności historyczne, które są częścią kultury Litwy. Od stuleci mieszkają tu Żydzi, Polacy, Ukraińcy, Białorusini, którym należy zapewnić dostęp do pielęgnacji własnej kultury. Nie chcemy lituanizować całego kraju, ta różnorodność pokazuje naszą dojrzałość, udowadnia, że państwo opiekuje się nie tylko zamożnymi wilnianami w średnim wieku. Kultura pozwala sprawdzić, jak się czują zwykli obywatele - dodał.

- Odczuwamy różnice między regionami a stolicą. Są dobre oznaki - działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku, aktywność uczniów, jednak zostało wiele do zrobienia. Mówimy o naturalnych procesach, które stały się częścią rozwoju kraju - podsumował Gelūnas.

Więcej informacji o wizji przyszłości Litwy na stronie Lietuva2050.lt i stronie „Lietuva 2050“ na Facebooku.