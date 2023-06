Łukaszenka o ułaskawieniu Pratasiewicza: „Ten człowiek zrobił wszystko, co obiecał”

- Wszyscy znają i rozumieją sytuację Ramana Pratasiewicza. Postawiono mu konkretne warunki. Zrobił wszystko, co obiecał. Nie po to, by ratować życie lub uniknąć więzienia. Nie. Zdał sobie sprawę, że wcześniej się mylił. Sprawdziliśmy, nikogo nie zabił – wyjaśnił Łukaszenka, cytowany przez należące do jego administracji służby prasowe.

LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme