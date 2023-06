Teatr nie zaczyna się od garderoby. Wycieczka po wileńskich domach dramatu, tragedii i komedii

Nowoczesne budynki teatralne zadziwiają nietypowymi rozwiązaniami. Na przykład, Litewski Narodowy Teatr Dramatyczny nie ma konwencjonalnej fasady, a jedynie rzeźbiarską kompozycję i szklane drzwi prowadzące do przestronnego holu. Z kolei Litewski Narodowy Teatr Opery i Baletu zachwyca wieczorami swoimi żyrandolami, które nie świecą, a jedynie odbijają światło reflektorów. Zostały one zaprojektowane tak, aby stworzyć świąteczny nastrój nie tylko dla widzów teatru, ale także dla przechodniów na zewnątrz. Ogólnie rzecz biorąc, każdy teatr w Wilnie jest w jakiś sposób interesujący i warto mu się bliżej przyjrzeć.

Według Savko, budynki teatralne w Wilnie bardzo różnią się od jednolitych biurowców, instytucji administracyjnych czy kulturalnych. Należą do różnych epok, różnią się wielkością i panującym w nich nastrojem - od pompatycznych, formalnych i okazałych po kameralne, przytulne i urocze. Jeden z wileńskich teatrów znajduje się w centralnej nawie przebudowanego kościoła. Być może jest to jedyna tego typu przestrzeń teatralna w Europie. Ukryty w budynkach zespołu uniwersyteckiego teatr jest interesujący ze względu na drewnianą dekorację wnętrza. Teatr Mały ma wielowiekową ścianę z pustaków szklanych, są tylko dwie takie w Europie: w Wilnie i Pradze.

Kiedy spieszymy się na spektakl, rzadko podziwiamy budynek teatru czy jego historię, a raczej koncentrujemy się na tym, co zobaczymy na scenie. A może teatr zaczyna się nie od garderoby, jak się często mówi, ale od progu, drzwi wejściowych lub ścian zewnętrznych? „Wileńskie teatry. Śladami muz” to najnowsza trasa „Neakivaizdinis Vilnius”, która zachęca do zastanowienia się nad tym pytaniem i odwiedzenia teatrów stolicy bez konieczności wstępu do nich.

