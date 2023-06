Rolniczka z Wileńszczyzny o suszy: nie ma możliwości, by podlać 200 ha. To nie ogródek z marchewką

- Chociaż w przeszłości występowały przymrozki, w tym roku mamy do czynienia z rozprzestrzenianiem się ich dużej liczby w stosunkowo późnym okresie i były one dość dotkliwe – mówi klimatolog.

Według Donatasa Valiukasa, szefa Wydziału Klimatu i Badań Litewskiej Służby Hydrometeorologicznej, takie susze nie są powszechnym zjawiskiem na Litwie. Mówi, że rosnąca częstotliwość susz jest oznaką zmian klimatycznych i że ważniejsze jest to, że susze stają się częstsze niż to czy występują wiosną, czy latem.

- Nie mamy pojęcia, co się stanie, jeżeli nie popada w najbliższym czasie. Podlać 200 ha, które gospodarujemy nie ma żadnej możliwości, to nie jest ogródek z marchewką – ubolewa gospodyni roli.

Dodaje, że „żyto jeszcze jakoś się trzyma. Dlatego że to zboże ozime, czyli zasiane przed zimą. Gorzej jest z rzepakiem. Jeszcze trudniej z kukurydzą czy pszenicą, bo to zboża jare, czyli siane wiosną”.

Europa również przygotowuje się na tegoroczną suszę. Niektóre regiony już cierpią na niedobory wody, a rolnicy spodziewają się najgorszych plonów od dziesięcioleci. Wraz ze wzrostem temperatur w okresie letnim naukowcy ostrzegają, że Europa jest na drodze do kolejnego ciężkiego lata, po tym jak w zeszłym roku było ono najgorętsze w historii, co podsyciło suszę, która zdaniem europejskich naukowców, była najgorsza od co najmniej 500 lat.

- Zaczynamy kosić trawę. Widzę, że ziemia jest bardzo sucha. Trawy jest trzy razy mniej niż zwykle, a paliwa podczas koszenia traktory zużywają tyle samo. Siana w tym roku zabraknie wielu rolnikom, co też spowoduje jego drożyznę na rynku. Taki rolnika los. Jesteśmy zakładnikami pogody i zawsze z niepokojem spoglądamy w niebo, co tym razem na nas spadnie – najpierw wiosenne roztopy, potem przymrozki, teraz susza, a wszystko na tle nadal nierozwiązanego ogólnokrajowego kryzysu mleczarskiego – dzieli się rolniczka.

