Łatuszka: ukraińskie dzieci siłą wywożone na Białoruś i indoktrynowane prorosyjską narracją

Wskazuje, że obecnie Portugalia lobbuje zlikwidowanie sankcji w stosunku do „Biełaruśkalij”. – Chcą tego w momencie, kiedy ta spółka finansuje działalność przestępczą. To machina. Prezes spółki „Biełaruśkalij” jest senatorem tzw. parlamentu Białorusi i ojcem chrzestnym Nikołaja Łukaszenki. Wiemy też, że ta spółka finansuje również prywatne wydatki Łukaszenki – podkreśla Łatuszka.

- Relokacja dzieci odbywa się przy pomocy Fundacji Delfin z okupowanego obwodu donieckiego oraz białoruskiej Fundacji Ołeksija Tałaja. Wiemy, że są przewożone przez Rostów nad Donem autokarami, później są wsadzane do pociągu i białoruską koleją przewożone do Mińska. Następnie są rozmieszczane w czterech miejscowościach. Największym jest ośrodek Dubrawa w rejonie seligorskim w obwodzie mińskim, który należy właśnie do spółki „Biełaruśkalij”, objętej unijnymi sankcjami – mówi rozmówca.

