Od lipca mieszkańcy Wileńszczyzny zapłacą więcej za wodę

Mieszkańcy indywidualnych domów z urządzeniem pomiarowym zainstalowanym przy wejściu do domu zapłacą więcej o 2 eurocenty miesięcznie: z 0,53 euro bez VAT do 0,55 euro bez VAT (0,66 euro z VAT).

Od 1 lipca 2023 r. mieszkańcy bloków, gdzie mieszkania są wyposażone w urządzenia pomiarowe należące do Vilniaus vandenys, zapłacą miesięczną podwyżkę o 1 eurocent z 0,65 EUR bez VAT do 0,66 EUR bez VAT (0,80 EUR z VAT).

