Do matury przystąpi ponad 27 tys. uczniów. Na popularności zyskuje język polski

W tym roku do egzaminów maturalnych przystąpi 27 492 uczniów ostatnich klas szkół ogólnokształcących i zawodowych. Wśród egzaminów największą popularnością cieszy się egzamin z języka angielskiego - poinformowała w poniedziałek Narodowa Agencja Edukacji (NŠA).

Sesja maturalna rozpocznie się 5 czerwca egzaminem szkolnym z języka i literatury litewskiej oraz egzaminem państwowym, a zakończy 27 czerwca egzaminem szkolnym z muzyki. Wyniki sesji głównej zostaną opublikowane do 13 lipca.

Na Litwie osoby, które chcą uzyskać świadectwo dojrzałości muszą zdać dwa egzaminy maturalne: obowiązkowy egzamin maturalny z języka i literatury litewskiej oraz kolejny do wyboru z listy. Maturzyści mogą przystąpić do maksymalnie siedmiu egzaminów maturalnych, w tym roku zdecydowało się na to 0,26 proc. absolwentów.

Do udziału w maturalnej sesji egzaminacyjnej zostaną zakwalifikowani wyłącznie uczniowie, którzy uzyskali z egzaminowanego przedmiotu ocenę roczną co najmniej na poziomie B.

Egzamin / Fot. Shutterstock

Tradycyjnie najpopularniejszym egzaminem jest państwowa matura z języka angielskiego. Zdecydowało się do niej przystąpić 18 20 uczniów. 15 560 maturzystów przystąpi do matury z matematyki, 7 743 do historii, 6 384 do biologii, a 4 430 do geografii.

Według NŠA, w porównaniu do ubiegłego roku, w tym roku więcej absolwentów zdecydowało się przystąpić do matury z geografii i chemii. Nieznacznie spadła popularność matury z matematyki, języka angielskiego, fizyki i biologii.

Wśród egzaminów maturalnych w ciągu roku wzrosła popularność egzaminów z języka ojczystego (rosyjski, polski) i egzaminów artystycznych. Najpopularniejszym egzaminem pozostaje technika.

Jak informuje agencja, drugi rok z rzędu do matury będą mogli przystąpić także Ukraińcy uczący się w litewskich szkołach: w głównej sesji egzaminów maturalnych weźmie udział 85 ukraińskich absolwentów.

Egzaminy maturalne odbędą się w 2 596 ośrodkach. Ponad 1 000 asesorów będzie oceniać państwowe egzaminy maturalne absolwentów.

Egzamin poprawkowy odbędzie się w dniach 28 czerwca - 13 lipca, a jego wyniki zostaną opublikowane nie później niż 17 lipca.