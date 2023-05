UE „za“ czterodniowym tygodniem pracy?

Europejski Komisarz ds. Zatrudnienia stwierdził, że opowiada się za czterodniowym tygodniem pracy w UE, przede wszystkim w sektorach, w których brakuje siły roboczej.

- Myślę, że jest to coś, co stopniowo posuwa się do przodu (…), ponieważ nowe pokolenia mają określoną wizję równowagi między pracą a życiem osobistym (…) Jestem na to otwarty – oświadczył europejski komisarz ds. zatrudnienia i praw socjalnych Nicolas Schmit w wywiadzie dla agencji prasowej Lusa.

W czasie, gdy Portugalia również posuwa się do przodu z projektem pilotażowym w tej sprawie, Schmit zwrócił uwagę, że UE nie „nie ma wspólnego stanowiska” w tej sprawie. - Myślę, że to będzie coś, co będzie się działo na podstawie porozumień między partnerami społecznymi – zaznaczył.

Podając przykład Niemiec, gdzie największy związek zawodowy postuluje o postęp we wdrażaniu czterodniowego tygodnia pracy, a niektóre firmy już wprowadzają to rozwiązanie, dodał on, że „kwestia skrócenia czasu pracy może być sposobem na przyciągnięcie pracowników”.

Jego zdaniem największym problemem w UE jest obecnie nie bezrobocie, a brak siły roboczej ponieważ „wiele sektorów desperacko szuka pracowników i nie może ich znaleźć – ludzie nie chcą tam pracować lub nie mają odpowiednich umiejętności”.

- Na rynku pracy nadal mamy do czynienia z dużym niedopasowaniem umiejętności, na co UE musi odpowiedzieć – podsumował.

W Portugalii, w ramach programu godnej pracy, planowany jest projekt pilotażowy mający na celu przetestowanie czterodniowego tygodnia pracy na zasadzie dobrowolności i bez utraty dochodów. W ujawnionym w marcu ub.r. bilansie pierwszej fazy tego pilotażowego projektu ogłoszono, że w drugiej fazie programu wdrożenia czterodniowego tygodnia weźmie udział 46 firm.

