Biskup Poniškaitis o zarzutach wobec księdza, posiadającego dziecięcą pornografię: oskarżenia są poważne

Wkrótce śledczy przeszukali dom Palikšy, gdzie na Ipadzie duchownego odkryli treści pornograficzne, m.in. wykorzystywane seksualnie dzieci w wieku od 14 do 18 lat. Ksiądz został oskarżony o nabywanie i posiadanie materiałów pornograficznych z nieletnimi oraz o zmuszanie osoby niepełnoletniej do stosunków seksualnych.

