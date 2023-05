Korzenie rodzinne, wspólna historia i współpraca biznesowa z Polską – Litwini o nauce języka polskiego

Ponad 50 osób otrzymało zaświadczenia ukończenia kursu języka polskiego, które wręczył Ambasador RP na Litwie Konstanty Radziwiłł. Zajęcia prowadzone przez Instytut Polski w Wilnie z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością.

Podczas wręczania zaświadczeń ambasador RP na Litwie powiedział, że zainteresowanie językiem polskim jest oczywiste, ponieważ Polska i Litwa mają dużo wspólnego.

– Mamy wspólną historię, ale przede wszystkim jesteśmy sąsiadami. W Polsce mieszka trochę Litwinów, a na Litwie mieszka bardzo dużo Polaków. Jedni i drudzy są lojalnymi obywatelami swoich państw. Jednocześnie chcą utrwalać swoją tożsamość narodową. Myślę, że to jest jeden z głównych powodów, dla którego nauka języka polskiego w Wilnie jest tak popularna – powiedział dyplomata.

Ambasador wyraził zadowolenie, że uczestnicy kursu języka polskiego, organizowanego przez Instytut Polski w Wilnie są bardzo różni, różne są też powody podjęcia przez nich nauki.

Ambasador RP na Litwie Konstanty Radziwiłł / Fot. R. Dunajewska

– Najczęściej to są polskie korzenie. Ludzie pochodzą z domów, gdzie już się nie mówi po polsku albo mówi się bardzo mało, albo może nie najbardziej poprawnym językiem. Chcą przypomnieć sobie język przodków albo doskonalić umiejętność, która trochę kuleje. Ale są też tacy, którym język polski może pomóc w pracy, w prowadzeniu biznesu. To jest naturalne, a jednocześnie z perspektywy ambasadora bardzo mnie to cieszy – wyjaśnił Konstanty Radziwiłł. Dodał, że jest to pewien rodzaj promocji nie tylko samego języka, ale w ogóle polskiej kultury i historii, ponieważ poprzez język można dotrzeć do bardzo wielu ciekawych źródeł.

Radziwiłł zaznaczył, że "po obu stronach granicy mówimy jednymi z najtrudniejszych języków na świecie. Ten, kto uczy się go od samego początku w domu, w rodzinie, tego nie zauważa".

– Muszę powiedzieć nieskromnie, że od pewnego czasu zmagam się z litewskim. Powoli, powoli, ale jeszcze mam sporo do zrobienia – zaznaczył ambasador.

Zwracając się do uczestników kursów ambasador Konstanty Radziwiłł stwierdził, że grupy kursantów to najlepsi ambasadorzy na Litwie, którzy niosą polskość i informacje o Polsce w świat.

Zaświadczenie ukończenia kursu / Fot. Facebook/Instytut Polski w Wilnie

Radziwiłł wskazał, że znajomość języka jest wielkim skarbem dla człowieka. Przytoczył historię Wieży Babel, gdzie języki się pomieszały, a narody się rozeszły i poróżniły.

– Tego się nie da odkręcić. Mówimy różnymi językami. Ale myślę, że nauka języków obcych to jest po prostu krok z powrotem, do zgody, do lepszego zrozumienia. To jest wspaniałe narzędzie, żeby po prostu zaprzyjaźnić się – zauważył ambasador RP na Litwie.

Kursy języka polskiego trwały 3 miesiące i prowadzone były online. Wzięli w nich udział uczestnicy z całego kraju. Pedagog, polonistka Barbara Dajnowicz, lektorka kursów zauważyła, że podstaw języka polskiego można się nauczyć w krótkim czasie. Wystarczą dobre chęci.

– Początki były naprawdę trudne. Niektóre rzeczy musiałam wytłumaczyć po litewsku. Ale w końcu już się rozumieliśmy wszyscy, nawet bardzo dobrze – wyjaśniła

Lektorki Barbara Dajnowicz, Krystyna Syrnicka, Danutė Balašaitienė / Fot. R. Dunajewska

Wykładowczyni Danuta Balašaitienė stwierdziła, że jedni wybierają ten język z powodów rodzinnych, innym potrzebny jest do pracy. Ale jest też powód sentymentalny, czyli powrót do korzeni. - Z wielkim sentymentem niektórzy kursanci opowiadali, że babcia czy dziadek mówili po polsku. I właśnie tu mogli trochę wzbogacić słownictwo. Mamy grupę rekordzistkę, cztery lata jest ze mną, czyli d 2019 roku. Wytrwali do dzisiaj, zdobyli licencjat – żartowała Balašaitienė. Podkreśliła, że są to najbardziej prestiżowe kursy na Litwie.

Jednym z powodów, dla których Arūnas Podvariškis z Poniewieża uczył się języka polskiego, jest długa wspólna i bogata historia Polski oraz Litwy. Ponadto lubi literaturę polską. – „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza przeczytałem w języku litewskim. Teraz mam nadzieję, że będę mógł przeczytać „Potop” w języku polskim – stwierdził.

Podvariškis prowadzi biznes z Polską, ma tam dużo partnerów biznesowych i chce załatwiać sprawy w języku polskim. Zdradził, że nauka była trudna, gdyż zaczął od zera. Dodał, że po ukończeniu tego etapu może już porozumieć się w tym języku.

Wręczenie zaświadczeń kursantom / Fot. R. Dunajewska

Jovita Tervienė z Birsztan zetknęła się z językiem polskim w dzieciństwie, kiedy była możliwość oglądania telewizji polskiej. Obecnie pracuje w samorządzie birsztańskim, który realizuje wspólne projekty z Polską. Dlatego zaistniała potrzeba dokształcania się w tym języku.

Dorota Mamaj, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie powiedziała, że ponieważ kursy cieszą się ogromnym powodzeniem, Instytut Polski zastanawia się nad uruchomieniem intensywnych kursów wakacyjnych.

– W tej chwili oferta językowa na Litwie jest ogromna. Wszystkie instytuty narodowe oferują nauczanie swoich języków. A zainteresowanie językiem polskim jest bardzo duże – zaznaczyła dyrektor IP. Kiedy się ukazała informacja o zakończeniu kursu i semestru letniego, wielu słuchaczy zwróciło się z zapytaniem o kolejne semestry, a także pytano, czy zostaną uruchomione intensywne kursy wakacyjne. Dorota Mamaj powiedziała, że rozważa uruchomienie małych grup nauczania języka polskiego.

– Byłyby to kursy dwu- lub trzytygodniowe, bardzo intensywne. Takie, które by dawały gwarancję podniesienia znajomości tego języka do poziomu, żeby przystępując do semestrów jesiennych można było się przypisać do konkretnej grupy – wyjaśniła. Instytut Polski oferuje nauczanie języka polskiego od poziomu A1 poprzez A2, B1, B2 i C1.

Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Dorota Mamaj / Fot. R. Dunajewska

Zdaniem Doroty Mamaj, to nie jest tylko kwestia nauczania języka polskiego jako języka. Jest to też ogromny program dotyczący polskiej kultury, polskiej sztuki, wszystkiego co się kojarzy z polskością. Absolutna promocja Polski.

Instytut Polski w Wilnie organizuje kursy języka polskiego od samego początku swojej działalności w 1996 r.