Grecja: Nowa Demokracja wygrywa wybory i utrzymuje się u władzy

Oczekiwanie na ostateczne wyniki Przedwyborcze analizy wskazywały, że do samodzielnych rządów potrzeba będzie około 46 proc. poparcia, ale przy mniejszej liczbie partii, jakie dostaną się do parlamentu, może się okazać, że wystarczy o kilka punktów procentowych mniej.

Natomiast na głównego rywala rządzącej od 2019 r. centroprawicy, dzierżącą władzę w latach 2015-2019 i kierowaną przez byłego premiera Alexisa Tsiprasa mocno lewicową partię Syriza oddało głos 25-29 proc. wyborców. Różnica między tymi dwoma ugrupowaniami to więc o 6 do nawet 15 punktów procentowych.

Wybory w Grecji były przedterminowe, choć odbyły się tylko trochę wcześniej wynikało to z kalendarza wyborczego, który wyznaczał je na lipiec. Premier Kyriakos Mitsotakis zdecydował się jednak na szybsze wezwanie obywateli do urn, bo kłopoty gospodarcze (Grecja mierzy się m.in. z wysoką inflacją) oraz antyrządowe protesty po katastrofie kolejowej niedaleko Salonik nadwątlały poparcie dla kierowanej przez niego partii Nowa Demokracja.

