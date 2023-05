Prezydent proponuje rozszerzenie pakietu ulg na komunikację miejską

Prezydent Gitanas Nausėda proponuje rozszerzenie pakietu zniżek dla pasażerów komunikacji miejskiej. Rabat 50 proc. jest proponowany od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego. Pałac Prezydencki ogłosił również o przedstawieniu dodatkowych ulg dla dzieci.

W oświadczeniu Pałacu Prezydenckiego czytamy również, że zainteresowane strony proszone są o składanie propozycji.

Prezydent uważa, że dodatkowe ulgi poprawiłyby dostępność transportu publicznego dla osób w wieku emerytalnym i zwiększyłyby poziom sprawiedliwości socjalnej.

W projekcie ustawy proponuje się przyznanie prawa do zakupu biletu ze zniżką na poziomie 50 proc. dla wszystkich osób w wieku emerytalnym do 80 lat, a nie od 70, jak ma to miejsce teraz. Od 80. roku życia pozostałaby zniżka 80 proc. rabatu.

Komunikacja miejska / Fot. J. Stacevičius/LRT

Prezydent proponuje też usprawnienie systemu ulg dla dzieci. Teraz prawo pozwala na darmową podróż dwóch dzieci do lat siedmiu komunikacją miejską. Dzieci w starszym wieku mają prawo do zniżek, jeśli samodzielnie jeżdżą do placówek oświatowych i z powrotem.

Nausėda proponuje przyznanie wszystkim dzieciom do lat siedmiu prawa do bezpłatnej jazdy, a najmłodszym w wieku od ośmiu lat – zniżkę 80 proc. na bilet w mieście i 50 proc. na wszystkie inne publiczne środki transportu publicznego.

Pałac Prezydencki uważa, że zmiany są potrzebne, ponieważ dochodzi do sytuacji, w których dzieci mają gorsze warunki korzystania z transportu publicznego niż studenci.