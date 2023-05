Duchniewicz: rozważamy plany dotyczące wsparcia socjalnego młodych rodzin

Inną kwestią, która jest warta oddzielnego przeglądu, jest podatek od infrastruktury, którego wartość, zdaniem mera, nawet na szczeblu rejonowym jest niemała. - Proponuje się, aby dla rodzin wielodzietnych podatek był mniejszy. Uważam, że musimy iść w tę stronę, bo na szczeblu państwowym często oferowana jest pomoc w zakupie mieszkania, a my nawet nie obniżamy podatku. Być może uda się w następnym roku pochylić się nad takimi zmianami. Jednak do tego jest potrzebna wola polityczna, decyzja rady. Propozycje na pewno padną, pytanie, czy je zrealizujemy, pozostanie otwarte - podsumowuje Duchniewicz.

- Chciałoby się, aby jeszcze więcej osób traktowało rejon wileński jako region atrakcyjny. Trzeba lepiej integrować m.in. program mieszkań socjalnych, jest to jedno z głównych zadań Samorządu Rejonu Wileńskiego. Chcemy też przyciągnąć więcej specjalistów. Mamy zatwierdzony program współpracy z uczelniami, aby studenci mogli pracować również w naszych placówkach. Nie zawsze to oznacza, że konkretna osoba mieszka w rejonie lub planuje się do niego przenieść. Może być tak, że pochodzi z Wilna, ale pracuje w instytucji naszego rejonu. Można zatem dofinansować studia z obowiązkiem późniejszej pracy u nas - proponuje rozmówca.

Duchniewicz stwierdza, że wśród polityków brakuje wspólnego zdania w sprawie rekompensat dla rodziców, których dzieci nie otrzymały miejsca w przedszkolu. Takie świadczenia są wypłacane m.in. w Wilnie. - Sam jestem nieco sceptyczny pod tym względem, ponieważ uważam, że nasz mechanizm pod tym względem działa nawet lepiej. Trudniej jest również go zrealizować, ponieważ są potrzebne duże środki pieniężne. Mogą jednak trochę ułatwić życie rodziców, których dzieci nie otrzymały miejsca w przedszkolu. W niektórych miejscowościach obserwujemy również potrzebę utworzenia dodatkowych miejsc w szkołach. Z koeli we wsiach i w małych miasteczkach uczniów jest coraz mniej, a budynki stoją wręcz puste. Jednak naszym dzisiejszym priorytetem jest rozszerzenie grup przedszkolnych - zapowiada.

Akty prawne przewidują, jakie dokumenty należy wypełnić, aby otrzymać wsparcie. - Jeżeli osoba nie wie, jak to zrobić, musi się zwrócić do Wydziału Spraw Socjalnych lub starostwa. Starosta jest głównym łącznikiem między mieszkańcami a samorządem w sprawie większości pytań - zapewnia polityk.

Władze zapewniają także dodatkowe wsparcie przy urodzeniu bliźniąt. To świadczenie w wysokości 196 euro. Jest wypłacane co miesiąc w ciągu dwóch lat. Zasiłek powiększa się o kolejne 196 euro w przypadku urodzenia trojaczków lub czworaczków. Jest także wypłacany zasiłek dla rodzica-studenta w ciągu pierwszych dwóch lat życia dziecka w wysokości 294 euro. Należy jednak pamiętać, że w wypadku, gdy młodemu rodzicowi przysługuje zasiłek opiekuńczy opłacany przez Sodrę, ww. renta nie będzie wypłacana.

