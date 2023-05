Częściowe wyniki wyborów prezydenckich w Turcji: Będzie II tura?

Według mediów opozycja zarzuca przedstawicielom Erdoğana składanie protestów w komisjach wyborczych po to, by przedłużyć proces liczenia głosów i wypaczyć odbiór wyników. Krytykuje też sposób podawania rezultatów przez państwową agencję informacyjną Anadolu.

Mimo, że jeszcze po północy liczenie głosów w tureckich wyborach prezydenckich trwało, to zwolennicy obu najpoważniejszych kandydatów świętowali już na ulicach zwycięstwo. Na razie wszystko wskazuje bowiem na to, że Recep Tayyip Erdoğan i Kemal Kiliçdaroğlu zmierzą się w II turze.

