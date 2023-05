Nowy tryb przewożenia alkoholu w samochodzie. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi grzywna do 100 euro

Jednak do tej pory wyłącznie kierowcy groziła grzywna. Kara pieniężna wynosiła od 10 do 12 euro.

Od 1 czerwca spożywanie, przechowywanie i przewożenie wyrobów alkoholowych w otwartym opakowaniu w salonach samochodowych będzie karane grzywną od 40 do 100 euro. Powtarzające się naruszenia będą skutkowały grzywną w wysokości od 100 do 140 euro. Wyjątek stanowią pojazdy, których wnętrze jest trwale oddzielone od siedzenia kierowcy.

