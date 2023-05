Balcewicz: odznaka honorowa za zasługi czy na otarcie łez?

Pierwsze odznaki honorowe za „Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą”, wręczone przez premiera RP Mateusza Morawieckiego dla Waldemara Tomaszewskiego, Stanisława Pieszki oraz Józefa Kwiatkowskiego podczas uroczystości otwarcia dobudówki Domu Kultury Polskiej w Wilnie 2 maja br., w Dniu Święta Polonii i Polaków za Granicą, wywołały kontrowersje zarówno na Litwie, jak też w Polsce ze względu na osoby uhonorowane.

Uhonorowanie – to sprawa delikatna

Wszyscy trzej tym razem uhonorowani działacze „za walkę o zachowanie polskości na Litwie ”, za te same zasługi już wcześniej byli niejednokrotnie odznaczeni nagrodami państwowymi. A więc:

- Józef Kwiatkowski - jeden z założycieli Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, w której przez dwadzieścia lat pełnił funkcję prezesa, odznaczony Krzyżem Oficerskim (1998) i Komandorskim (2010) Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej;

Józef Kwiatkowski / Fot. BNS/Vidmantas Balkūnas

- Stanisław Pieszko – Prezes Fundacji „Samostanowienie” Wspierającej Oświatę Polską na Litwie, odznaczony Krzyżem Kawalerskim (2006), Oficerskim (2012) i Komandorskim (2022) Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej;

- Waldemar Tomaszewski – przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin (od 1999) Związku Polaków na Litwie (od 2021), Oddziału ZPL rejonu wileńskiego (od 1993), w latach 2000-2009 poseł na Sejm Republiki Litewskiej, deputowany do Parlamentu Europejskiego VII, VIII, i IX kadencji, odznaczony Krzyżem Oficerskim (2001) i Komandorskim (2009) Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. W 2018 otrzymał Krzyż „Golgota Wschodu”.

Warto odnotować, że odznaczenia państwowe powyższych działaczy (oprócz jednego przypadku związanego z Tomaszewskim) nie wywołało rezonansu społecznego. Tym razem się okazało, że inaczej aniżeli politycy oraz urzędnicy wnioskujący o odznaczenie honorowe, społeczność od kandydata wymaga nie tylko „działalności”, ale też nie splamienia honoru lub nawet nie stracenia go w pewnych okolicznościach. Wypadki historyczne zdają się potwierdzać tezę, że któregoś dnia każdemu z nas przyjdzie zdać „praktyczny egzamin z honoru”. Jeżeli Pieszko przed ponad 30 laty nie potrafił ocenić zaistniałej skomplikowanej sytuacji i odpowiednio się zachować, to dzisiejszego lawirowania Tomaszewskiego między Moskwą a Mińskiem w celu zaspokojenia za wszelką cenę własnych, osobistych ambicji, usprawiedliwić się nie da. Dla przykładu, oprócz konszachtów z Aliansem Rosjan, protegowania promoskiewskich działaczy we własnej partii Tomaszewski również dziś całkiem na serio twierdzi, że „głupią polityką popchnęliśmy Białoruś w objęcia wschodniego sąsiada”. A więc, zamiast złożyć sprawozdanie wyborcom o tym, co osobiście zdziałał w Parlamencie Europejskim, gdzie już 14 rok piastuje funkcję wiceprzewodniczącego Delegacji do spraw kontaktów z Białorusią, by nie dopuścić do obecnej sytuacji, zwala winę na litewskich polityków. Oczywiście, każdy z nas może się mylić, popełniać błędy, ulegać złudzeniom. Jednak, gdy jest to osoba zajmująca wysoką pozycję w hierarchii władzy, której decyzje znacząco wpływają na życie wielu ludzi, to konsekwencje podjęcia nieprzemyślanych lub złych działań mogą okazać się szczególnie dotkliwe.

Waldemar Tomaszewski / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Odznaka honorowa za zasługi czy na otarcie łez?

W 2001 roku razem z Tomaszewskim oraz innymi politykami miałem okazję być zaproszony do Warszawy na obchody 10. rocznicy wznowienia stosunków międzypaństwowych między Polską a Litwą. Ku wielkiemu zdziwieniu członków delegacji Tomaszewski nie stawił się w Pałacu Prezydenckim na odebranie przyznanego odznaczenia - Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Później oświadczył nam, że nie mógł przyjąć nagrody z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego „byłego komunisty”. Co prawda, po powrocie na Litwę narrację zmienił.

Otwarcie nowego skrzydła DKP / Fot. D. Umbrasas/LRT

„Nie mogłem zawieść swoich wyborców zgadzając się na odebranie nagrody, a tym samym, jak gdyby potwierdzając tezę, że w stosunkach polsko-litewskich wszystko jest idealnie. Nie była to decyzja pochopna i nieprzemyślana, zrobiłem to w zgodzie ze swoimi przekonaniami, bo ktoś mógłby pomyśleć, że wszystkie sprawy Polaków na Litwie są rozwiązane i zostało tylko picie szampana i dekorowanie orderami. Jestem stale w bliskich kontaktach z ludnością Wileńszczyzny, doskonale znam jej problemy, które dotychczas nie znalazły rozwiązania na szczeblu najwyższym. Doskonale zdawałem sprawę, że rozwiązanie tych i innych problemów zależy od ludzi, którzy zebrali się na tej uroczystości, którzy te nagrody wręczają” - wytłumaczył wtedy swój krok przewodniczący AWPL.

Mimo że również nadal dalece nie wszystkie sprawy Polaków na Litwie są rozwiązane, Tomaszewskiemu więcej nic nie stoi na przeszkodzie, by przyjmować kolejne odznaczenia „Za zasługi na polu polskości”. Z wiarygodnych źródeł dowiadujemy się, że bardzo prawdopodobnym jest, iż ostatnia odznaka honorowa dla Tomaszewskiego została wręczona na otarcie łez w związku z przegranymi wyborami samorządowymi, szczególnie w rejonie wileńskim.

Zbigniew Balcewicz, Sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy.

Poglądy wyrażane przez autorów goszczących na łamach „Komentarz” nie odzwierciedlają stanowiska LRT.lt. Są prywatną opinią autora, za którą LRT.lt nie ponosi odpowiedzialności.