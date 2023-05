Tydzień na Wileńszczyźnie. Wydarzenia kulturalne i nie tylko

Muzeum Narodowe Pałac Wielkich Książąt Litewskich zaprasza na jedną z najbardziej złożonych i kosztownych wystaw w historii litewskiego muzealnictwa „Arrasy Zygmunta Augusta w Wilnie”. Jest to kolekcja arrasów króla Polski i wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Augusta, która wraca na krótko do Wilna. Tkane ponad 500 lat temu arrasy wypożycza na wystawę Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie.

„W Wilnie do 1941 r. Ordonówna występowała z recitalami, śpiewała w Teatrze na Pohulance, Teatrze Lutnia i Teatrze Dramatycznym. Zamieszkała przy placu Łukiskim, naprzeciwko kościoła śś. Jakuba i Filipa. W mieszkaniu tym wraz z mężem została aresztowana przez NKWD i zesłana w głąb ZSRR. Na początku wojny niemiecko-sowieckiej obojgu udało się wyjechać z Taszkientu, a następnie przez Indie dotrzeć do Libanu” — pisze prof. Tomas Venclova w książce „Wilno. Przewodnik biograficzny”.

Wystawa „Opowieści okrutne. Aleksandra Waliszewska i symbolizm Wschodu i Północy” czynna jest do 22 maja 2023 r. Na ekspozycję składa się ponad 130 prac 36 artystów z Polski, Czech i krajów bałtyckich od XIX wieku do współczesności. Główną oś wystawy stanowią dzieła Aleksandry Waliszewskiej.

Plan panoramiczny jest ważny dla różnych badaczy studiujących XVI-wieczne Wilno pod względem historycznym, informacyjnym i architektonicznym (w legendzie zaznaczono 28 najważniejszych obiektów miasta). Jednocześnie jest to przykład kartografii historycznej, historii drukarstwa i rytownictwa, co jest interesujące nawet dla filozofów. Naukowcy zgadzają się, że obraz Wilna tutaj nie jest historycznie dokładny, zawiera wiele błędów. Uważa się, że twórcy wileńskiego wizerunku opierali się na poprzedniej, nieznanej nam prawdopodobnie pracy włoskich kartografów, uzupełniając ją różnymi wrażeniami podróżników na temat naszej stolicy. Celem wystawy jest pokazanie dalszego rozwoju planu panoramy Wilna: jak obraz Wilna, wydrukowany w Kolonii w 1581 r., został przerysowany przez późniejszych wydawców.

