Autor „Robczika“: cieszę się, że nie wydałem go wcześniej

10 maja Polski Teatr w Wilnie zaprasza na premierę spektaklu „Robczik“ według powieści Bartosza Połońskiego w reżyserii Bożeny Sosnowskiej. Odbędzie się ona w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. W wywiadzie LRT.lt autor powieści i scenariusza teatralnego zaznacza, że na przestrzeni lat, kiedy „Robczik“ zmieniał swoją formę, utwór tylko zyskał na głębszym rozumieniu bohaterów oraz ich problemów.

Jak „Robczik“ został przeniesiony na deski teatralne?

„Robczik“ tak naprawdę powstał przypadkowo. Kiedyś działała grupa artystyczna SIEKIEL, jej członkami byli Romuald Ławrynowicz, Jan Drawnel i inne osoby, które tworzyły różne ciekawe rzeczy. Głównym nurtem sztuki była dla nich poezja. Ja z kolei byłem raczej filmowcem, studiowałem wtedy w Akademii Sztuk Pięknych i próbowałem pisać scenariusze. W pewnym momencie zauważyłem, że podczas procesu twórczego jest ważne używanie takiego języka, który rozumie cała ekipa filmowa, a zatem bardzo pragmatycznego. Tak się stało, że pisaliśmy częściej językiem „tutejszym“, czyli wileńskim. Drukując te scenariusze zauważyłem, że ludzie je czytają z dużym zaciekawieniem, a mowa potoczna jest przyjmowana bardzo pozytywnie.

W pewnym momencie stworzyłem taki niby-scenariusz, a może raczej fikcyjny monolog postaci, które mają własne odzwierciedlenie również w prawdziwym życiu. Byli nimi nastolatkowie z dzielnicy Poszyłajcie. Teksty opublikowałem na popularnym wtedy portalu „rasyk.lt“. To było tak naprawdę dla żartu, ale już tego samego dnia doczekałem się mnóstwa reakcji. Komentatorzy wymagali, bym tworzył tego więcej. Akurat w tym czasie przebywałem na emigracji w Austrii, pracowałem w laboratorium medialnym, związanym ze sztuką. Wieczorami siadałem za pisanie tekstów, bo tego wymagali czytelnicy. W końcu powstało nawet całkiem sporo materiału. Musiała jednak się zatrzymać, bo miałem obowiązki zawodowe.

Plakat spektaklu / Fot. Organizatorzy

Po pewnym czasie – pięciu czy nawet dziesięciu latach od pierwszego wpisu – zaczęli do mnie się zwracać jęyzkoznawcy zajmujący się slawistyką. Pytali mnie, jak mi się udało w taki autentyczny sposób odtworzyć gwarę wileńską, stosowaną przez polskich nastolatków na Litwie. W taki sposób powstał swego rodzaju kult „Robczika“, a mowa potoczna, która zawsze była marginalna, nagle została przedstawiona jako język literacki. Na rozmowy o „Robcziku“ przyjeżdżali nawet goście z Polski, na przykład, dziennikarz Ziemowit Szczerek. Był zainteresowany również dyplomata Paweł Krupka, który wciąż mnie namawiał, bym z powstałego materiału ułożył powieść. W taki sposób po 20 latach od czasu napisania pierwszych szkiców zacząłem wieczorami powoli rozwijać „Robczika“. Tak powstała powieść. W tym czasie do mnie się zwróciło wydawnictwo z Gdańska, które chciało opublikować książkę.

Rozmowy dotyczące możliwości powstania spektaklu toczyły się przez około pięć lat. Romek Ławrynowicz chciał nawet nakręcić film. Z pomysłem na przedstawienie teatralne zwróciła się do mnie Bożena Sosnowska, która w końcu została reżyserką przyszłej premiery. W pewnym czasie zrozumiała, że nie warto czekać dłużej i rozpoczęła próby. Pomagałem jej przy pisaniu scenariusza teatralnego. Dużo ciekawych rzeczy się zdarzyło w trakcie prób, bo nie były standardowymi repetycjami. Wydarzeniem towarzyszącym były warsztaty aktorskie oraz pisarskie. Część aktorską prowadził aktor Jan Drawnel, a ja zajmowałem się pisarstwem. Aktorzy rozwijali postacie i wychodzili poza tekst powieści, aby były bardziej głębokie.

Jan Dravnel / Fot. LRT

Jak te zajęcia wyglądały ze strony praktycznej?

Bardzo mocno naciskałem na wagę tekstu. Nawet tacy wybitni aktorzy, jak Jack Nicholson doceniali atut scenariopisarski w karierze aktorskiej. Nicholson twierdził, że gdyby nie potrafił tworzyć scenariuszy, to nigdy by nie został gwiazdą filmową. Powtarzałem zatem, że nawet aktorzy muszą pisać i tworzyć szkice własnych ról.

Jednym z najbardziej produktywnych ćwiczeń było pisanie listów od bohaterów do ich kontrpostaci. Musieli zatem wymyślić odpowiednie sytuacje. Na przykład, Andżełka pisze list do ojca, w którym zwierza się ze swoich zarzutów w stosunku do niego. Z kolei Robczik pisze list miłosny do Justyny i wyznaje, co w niej odkrył. Podobny list pisała do niego Justyna. Takie ćwiczenia rozwijają wyobraźnię aktorów, pomagają w zaobserwowaniu nowych modeli psychologicznych. Zmienione sytuacje są przystosowywane do sceny, a nawet życia codziennego aktorów.

Od czasu publikacji pierwszych tekstów o Robcziku minęło niemało lat. Czy przed powstaniem spektaklu Pan musiał przepisać, zaktualizować utwór, by go dostosować do dzisiejszych realiów?

Zmieniłem pewne rzeczy. Na przykład, jadąca trolejbusem Beata nie czyta czasopisma, ale sprawdza Instagrama. Bohaterowie się komunikują za pomocą Messengera, a nie dzwonią na telefon. Nazwałbym to jednak zmianami kosmetycznymi. Cała powieść jest oparta na stosunkach międzyludzkich, które się nie zmieniają - niezależnie od tego, czy korzystamy z mediów społecznościowych, czy nie. Różnice pokoleń, chęć dążenia do celów, poszukiwanie szybkiego pieniądza są zawsze aktualne. Udoskonaliłem portrety niektórych bohaterów, ale wyłącznie dlatego, bo sam zrozumiałem, jak mógłbym rozwinąć je lepiej.

List bohatera "Robczika" / Fot. Instagram/Robczik

Czy gwara wileńska, która jest głównym atutem utworu, zmieniła się w ciągu 20 lat?

Nie jestem językoznawcą, ale z obserwacji nastolatków ze szkół polskich wynika, że mowa nie zmieniła się zbyt mocno. Pojawiło się jednak niemało lituanizmów i anglicyzmów. Rusycyzmy zostały te same: nastolatkowie przeklinają po rosyjsku, słuchają muzyki rosyjskiej. Mimo wojny, wciąż ich interesuje, bo należy przyznać, że jest tworzona w sposób jakościowy.

Czy zmienił się Pana osobisty stosunek do postaci?

Do tworzonych przeze mnie postaci podchodzę obiektywnie. Są dla mnie wyłącznie tworem fikcyjnym, więc nie czuję do nich zarzutów czy innych emocji. Antagoniści również mają własne cele, którymi podążają. Dla twórcy jest ważne, by się nie przywiązywał do bohaterów, aby byli pewni sprawiedliwości własnych czynów nawet jeśli popełniają błędy.

Rozdział "Robczika" / Fot. Instagram/Robczik

Prawdę mówiąc, cieszę się, że nie wydałem tej książki wcześniej, bo miałem okazję nadać postaciom głębi. Ich problemy pozostały te same: czym jest szkoła, szkoła, nauka, jak polepszyć relacje z rodzicami i rówieśnikami? Pisząc powieść i scenariusz teatralny, starałem się, aby w związku z moim osobistym wiekiem nie stały się „zbyt rozsądne“. Skoro są nastolatkami, to mają pozostać nieco naiwne. Chcę, aby mnie, czyli osoby od nich o wiele starszej, w tekstach nie było. Twórca ma pozostać z boku, aby postacie nie były sztuczne.