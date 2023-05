Sejmowe spotkanie z nowymi merami. Tematem zmieniony model władzy w samorządach

W parlamencie odbyło się spotkanie kierownictwa Sejmu z nowo wybranymi merami. Wzięła w niej udział również przewodnicząca Sejmu Viktorija Čmilytė-Nielsen. Merowie omawiali m.in. zmiany dotyczące nowego modelu rządzenia samorządami, regulacje dotyczące obowiązków mera i dyrektora administracji samorządu.

Głównym tematem były problemy samorządów i ich działalność po wejściu w życie zmian dotyczących nowego modelu zarządzania, twierdzi w rozmowie z LRT.lt socjaldemokrata Robert Duchniewicz, mer rejonu wileńskiego. - Widzimy, że mer już nie jest członkiem rady, a jest organem wykonawczym. Otrzymuje zatem więcej pracy biurokratycznej, którą wcześniej wykonywał dyrektor administracji. Na przykład, mer Wilna Valdas Benkunskas wyznał, że w ciągu zaledwie dwóch dni podpisał już 500 dokumentów. Można to zatem nazwać swoistym „uwięzieniem w gabinecie“. Wydaje mi się, że należałoby bardziej liberalnie ustosunkować się do pracy mera. Warto by było wprowadzić poprawki pozwalające na wydelegowanie części obowiązków dla wicemerów. Mer nie może mieć tak dużego obciążenia, bo jest politykiem, a zatem ma komunikować z mieszkańcami - zapewnia mer.

Podczas spotkania rozmawiano również o zwiększeniu wynagrodzeń dla merów. - Warto zauważyć, że po wprowadzeniu zmian mniej osób właściwie chce kandydować na stanowisko mera, bo pensje nie są zbyt duże. Zostały zadane nam również pytania dotyczące niedawnych skandali dotyczących pracy samorządów, m.in. związanych z wypłatami radnych. Należy rozumieć, że jest to związane z lukami prawnymi i żaden region nie jest od tego zabezpieczony. Musimy zatem rozwiązać problem na szczeblu państwowym, aby prawo przewidziało konkretną sumę wynagrodzeń. Nie należałoby zatem wysyłać faktur czy czegoś w tym rodzaju. Szkoda, że tematem się zainteresowano dopiero po wybuchu skandalu - zauważa Duchniewicz.

Spotkanie z merami / Fot. Kancelaria Sejmu Litwy/Ilona Šilenkova/Olga Posaškova

Nowy mer ocenia nieformalne spotkanie jako owocne. - Uważam, że jest to dobra praktyka. Jeżeli w przyszłości otrzymam podobne zaproszenie, to chętnie wezmę w nim udział. To właściwy format, pozwalający na zadanie aktualnych pytań związanych z samorządnością - uważa.

Robert Duchniewicz / Fot. E.Blaževič/LRT

Duchniewicz powtarza, że podczas tej kadencji wspólnie z nową radą idzie do ludzi rozwiązać problemy, o których mówił podczas kampanii wyborczej. - W szczególności interesuje nas oświata, usługi komunalne i rozwój architekturalny. Jednak format dzisiejszego spotkania dotyczył bardziej przedstawienia obecnej sytuacji niż prezentacji planów - dodaje.

Robert Duchniewicz/Konferencja socjaldemokratów / D. Umbrasas/LRT

Nowy mer komentuje również kontynuację negocjacji z AWPL-ZChR, którzy stanowią większość w radzie. - Wiem, że ze swojej strony na pewno będę miał wicemera, ponieważ pozwala mi na to ustawa. Po prostu w sposób dyplomatyczny chcę mieć szerokie poparcie. Dlatego właśnie przygotowaliśmy propozycję dla AWPL-ZChR i Koalicji Centroprawicowej. Pewnie ktoś się zgodzi na podjęcie stanowiska wykonawczego. Jak nie, to będziemy układali według własnej wizji. Niektóre zagadnienia są przyjmowane dość problematycznie, ale absolutna większość spraw bieżących jest popierana przez AWPL-ZChR. Wystarczy znaleźć i omówić różnice - podkreśla.

Władysław Kondratowicz / Fot. BNS

Duchniewicz tłumaczy również, dlaczego na stanowisko dyrektora administracji wybrał Władysława Kondratowicza - byłego wiceministra komunikacji. - Znam go już od wielu lat i wiem, że jest dobrym fachowcem. Kiedy obejmował stanowiska kierownicze, pokazał siebie jako sprawiedliwego polityka. Jego droga polityczna nie była łatwa, ponieważ nie miał dużego poparcia partii, do której wcześniej należał (AWPL-ZChR - przyp. LRT.lt). Liderzy kraju, być może nawet prezydent, widzieli w nim również przyszłego ministra, ale w końcu została wybrana inna osoba. Oznacza to, że kompetencje Kondratowicza są oceniane naprawdę dobrze. Władysław nie należy do żadnej partii, a zatem może zyskać w oczach wszystkich mieszkańców. Ma cechy, które są bardzo ważne również dla mnie osobiście - profesjonalizm, kompetencje oraz umiejętność komunikowania się z mieszkańcami oraz specjalistami. Miałem kilku kandydatów, ale uważam, że Kondratowicz najlepiej się nadaje na to stanowisko - podsumowuje mer rejonu wileńskiego.