Litwa nie uniknęła technicznej recesji

Techniczna recesja jest jedną z odmian tego zjawiska. Do określenia, że mamy do czynienia z nią w gospodarce, analitycy wykorzystują odczyty dotyczące realnego produktu krajowego brutto. Jeśli zmniejsza się on przez dwa kolejne kwartały roku lub lat, następujące po sobie, można mówić o recesji technicznej, bez uwzględniania czynników sezonowych. To sposób kwalifikacji przy użyciu jednej miary – PKB.

