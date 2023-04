Wielka Brytania: Rekordowo niskie poparcie społeczne dla monarchii

Przed zbliżającą się koronacją Karola III na króla Wielkiej Brytanii przeprowadzono sondaż, z którego wynika, że poparcie dla monarchii wśród Brytyjczyków osiągnęło rekordowo niski poziom.

Najnowsze badanie przeprowadzone przez Narodowe Centrum Badań Społecznych (NatCen) pokazało, że tylko 29 proc. Brytyjczyków uważa, że monarchia jest „bardzo istotna”. To duży spadek, ponieważ w zeszłym roku zdanie takie wyraziło 38 proc. ankietowanych. Tym samym poparcie to jest najniższe od momentu rozpoczęcia badań opinii publicznej na ten temat w 1983 r.

Pogląd, że monarchia jest całkiem istotna, wyraziło natomiast 26 proc. badanych.

Wzrosła z kolei liczba przeciwników monarchii. W sumie 25 proc. osób stwierdziło, że monarchia powinna zostać zniesiona, albo że nie jest w ogóle istotna. 20 proc. uważa natomiast, że nie jest ona „bardzo istotna”. Negatywny stosunek wyraziło więc w sumie 45 proc. Brytyjczyków, czyli o 10 proc. więcej niż w roku ubiegłym.

„Obserwujemy spadkowy trend, jeśli chodzi o poparcie dla monarchii, ale jednocześnie z danych wynika jasno, że ważne wydarzenia narodowe takie jak jubileusze, śluby czy narodziny mają pozytywny wpływ na postrzeganie monarchii przez społeczeństwo”, komentuje dyrektor NatCen Guy Goodwin.

„W poprzedniej dekadzie obserwowaliśmy wzrost poparcia Brytyjczyków dla monarchii, co zbiegło się ze ślubem Jego Wysokości Księcia Walii i obchodami diamentowego jubileuszu królowej”, dodaje.

Goodwin zwraca jednocześnie uwagę na problem, jakim jest bardzo małe poparcie wyrażane przez osoby w wieku 18-34. Wśród tej grupy wiekowej tylko 12 proc. stwierdziło, że monarchia jest bardzo istotna. Z kolei w grupie powyżej 55 lat zdanie takie wyraziło 42 proc. ankietowanych.

„Wyzwaniem na przyszłość dla monarchii będzie pokazanie swojego znaczenia i odwołanie się do młodszego pokolenia, by utrzymać poparcie”, twierdzi Goodwin.

Koronacja Karola III

Koronacja Karola III na nowego króla Wielkiej Brytanii odbędzie się w sobotę 6 maja, jednak uroczystości z nią związane będą miały miejsce również w niedzielę 7 maja i poniedziałek 8 maja.

W sobotę król i jego żona królowa Kamila przejadą w uroczystej procesji z Pałacu Buckingham do Opactwa Westminsterskiego, gdzie o 11 czasu lokalnego (12 w Polsce) rozpocznie się ceremonia koronacji. Następnie wrócą oni tą samą trasą z powrotem do pałacu, z balkonu którego pozdrowią obywateli.

W niedzielę 7 maja w zamku Windsor odbędzie się koncert koronacyjny, na którym wystąpią światowe gwiazdy muzyki, m.in. Katy Perry, Lionel Richie i Andrea Bocelli. Tego samego dnia odbędzie się również akcja Lighting up the Nation, podczas której wiele miejsc w kraju zostanie podświetlonych za pomocą laserów, wyświetlaczy i projektorów. Niedziela to również dzień Wielkiego Lunchu Koronacyjnego, w ramach którego Brytyjczycy będą spotykać się ze swoimi sąsiadami na wspólny posiłek.

Poniedziałek 8 maja będzie w całości poświęcony na akcję The Big Help Out. To dzień wolny od pracy, podczas którego Brytyjczycy będą zachęcani do działań wolontariackich na rzecz lokalnych społeczności.

Treść została opublikowana w ramach współpracy LRT.lt z EURACTIV.com.