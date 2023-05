Neakivaizdinis Vilnius: poznajmy historię stołecznej medycyny

Od leczenia chorób za pomocą zaklęć, amuletów, medycyny ludowej, upuszczania krwi, po pierwsze szpitale dla ubogich, utworzenie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Wileńskiego i otwarcie jednego z pierwszych w Europie Instytutu Wakcynacji. Na niezwykle szybkim postępie medycznym w Wilnie w XVI-XX w. skupia się nowa trasa podróży Zaocznego Wilna „Oj, to boli! Medycyna w Wilnie: od szpitali do szczepionek". Platforma Zaoczne Wilno (Neakivaizdinis Vilnius) przygotowała 3-kilometrową trasę po historii stołecznej medycyny.

– Mało kto wie, że Wilno było jednym z liderów, którzy zaczęli korzystać z zaawansowanych odkryć medycznych. Idea szlaku medycznego w Wilnie zrodziła się w toku czytania wspomnień lekarza i profesora Józefa Franka o Wilnie. J. Frank był nie tylko wybitnym lekarzem, ale także pisarzem, który szczegółowo opisał Wilno początku XIX wieku, miejsca, ludzi i wydarzenia tamtej epoki. Oczywiście okres po pandemii ożywił ten temat, uczynił go bardziej aktualnym, ponieważ wielu zaczęło aktywnie interesować się zdrowiem, leczeniem, szczepionkami – wspomina początek tworzenia trasy przewodnik Andrius Pavelko.

Szlak tematyczny obejmuje 12 opowiadań odzwierciedlających początki medycyny wileńskiej w XVI wieku i postęp w XX wieku. Prowadzi przez wileńską Starówkę, mijając miejsca, w których działały miejskie szpitale dla ubogich, znajdowały się zabytkowe apteki, pierwsze kliniki uniwersyteckie, szpital żydowski czy pomniki najsłynniejszych lekarzy miasta. Dowiedzą się państwo także, gdzie w 1781 roku powstał Wydział Lekarski Uniwersytetu Wileńskiego - najstarsza szkoła medyczna na Litwie. Tu mieściły się nie tylko sale medyczne i przyrodnicze, laboratorium chemiczne, gabinet anatomiczny i prosektorium, ale także na dziedzińcu wewnętrznym rozlokował się pierwszy w Wilnie i Wielkim Księstwie Litewskim ogród botaniczny założony przez wybitnego francuskiego botanika i lekarza Jeana Emmanuela Giliberta.

W obecnym Hotelu Kempinski do 1799 r. znajdował się szpital św. Marii Magdaleny / Fot. E. Blaževič/LRT

Według A. Pavelko to właśnie powstanie Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Wileńskim i wielkie pragnienie zgromadzenia w nim najlepszych profesorów z całej Europy, którzy nie tylko nauczali, ale także wykorzystywali swoją wiedzę do leczenia i promocji zdrowia mieszczan, doprowadziły do szybszego postępu medycyny w Wilnie niż w innych krajach europejskich.

Jednym z przystanków na trasie tematycznej jest tak zwany Dom Franka – obecnie mieści się w nim Instytut Francuski. Józef Frank jest medykiem, który rozpoczął karierę w Wiedniu i przybył do Wilna w 1804 roku. Nie tylko wykładał na Uniwersytecie Wileńskim, ale był także świetnym praktykującym lekarzem. W Wilnie mówiło się, że chorobę może on zdiagnozować nawet po zapachu. J. Frank założył w Wilnie pierwszy w Europie Instytut Macierzyństwa, w którym udzielano pomocy ubogim matkom, Instytut Wakcynacji, przychodnię w Wilnie i był zaangażowany w działalność dobroczynną. Założył także Wileńskie Towarzystwo Medyczne, pierwszą wschodnioeuropejską organizację lekarzy, chirurgów i farmaceutów, zajmującą się doskonaleniem, zdobywaniem doświadczenia i rozpowszechnianiem wiedzy naukowej.

Dom Józefa Franka / Fot. A. Katmandu

Kolejnym intrygującym przystankiem na trasie jest dawny Teatr Anatomii, w którym eksponowane były eksponaty anatomii i nauk zoologicznych zgromadzone przez profesorów uniwersyteckich. Po zamknięciu Uniwersytetu Wileńskiego w 1832 roku, zbiory zostały przekazane do Uniwersytetu Kijowskiego (Ukraina). Muzeum Medyczne Uniwersytetu Wileńskiego kontynuuje dziś gromadzenie i przedstawianie różnych eksponatów związanych z historią medycyny.

Trasę „Oj, to boli! Medycyna w Wilnie: od szpitali do szczepionek" do samodzielnego zwiedzania znajdziecie tu.