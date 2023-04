Tydzień na Wileńszczyźnie. Wydarzenia kulturalne i nie tylko

Jak spędzić najbliższy weekend oraz tydzień w Wilnie i na Wileńszczyźnie? Proponujemy zestawienia najciekawszych wydarzeń, m. in. związanych z obchodami Konstytucji 3 Maja.

28 kwietnia o godz. 16.30 w Muzeum Energetyki i Techniki w Wilnie (ul. Rinktinės 2) zostanie otwarta polsko-litewsko-ukraińsko-niemiecka wystawa „Granice”.

Założenia oraz pomysł wystawy powstał w 2020 roku. Wystawa jest próbą odpowiedzi na szereg istotnych pytań. Jak rozumieć pojęcie granica? Gdzie stawiamy granice? Jakie są źródła granic? Czy granice to nasze wewnętrzne upośledzenia i wątpliwości? Czy brak granic jest wolnością? Czy granice są naturalnym podziałem porządkującym zarazem łączącym różnorodność? W szerszym kontekście są to właściwie pytania o kondycję ludzkości i miejsce, w jakim jesteśmy jako cywilizacja.

Niestety, „koloru i emocji” odczytaniu pojęcia „granice” nadała trwająca od ponad roku wojna w Ukrainie i „granica” nabrała mrocznych barw i czerwonych odcieni. Mimo presji aktualnych wydarzeń, wynikających z tego, co dzieje się tuż obok nas, wystawa jest w nie mniejszym stopniu spojrzeniem na wszystkie inne granice wynikające z kultury, polityki, geografii, życia społecznego, biologii czy edukacji. Pozostaje aktualne pytanie: „granice” ograniczają czy tworzą ramy?

Multidyscyplinarny charakter ekspozycji obejmujący fotografie, grafikę, rzeźbę oraz instalacje multimedialne połączone z performancem, jest reprezentacją bardzo szeroką, choć jak się wydaje niewystarczającą do opisu tak złożonego pojęcia. Jego odczytanie przez artystów pozwoli nam wszystkim lepiej się wzajemnie rozumieć i szanować, a „granica” nie będzie linią podziału, lecz stanie się linią spotkania i porozumienia.

Materiał promocyjny organizatorów

29 kwietnia o godz. 13.00 w Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Rudominie, Filii w Zujunach odbędzie się wystawa-kiermasz "Kwiaty wiosny", w której weźmie udział blisko 30 rzemieślników, twórców ludowych, mistrzów rękodzieła z całego rejonu wileńskiego!

Na kiermaszu będzie można nie tylko podziwiać wyroby, ale również je nabyć bezpośrednio z rąk twórców! Dla dzieci przygotowano atrakcyjny program i zabawy. Podczas koncertu, który będzie towarzyszył kiermaszowi wystąpią Kapela Świętojańska, zespół wokalny "Kresowy Płomień", zespół wokalny "Mickunianka", uczniowie Gimnazjum w Zujunach, tancerze z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zespoły "Verdenė" i "Seni draugai"!

Materiał promocyjny organizatorów

W tym roku mija 140. rocznica śmierci Cypriana Kamila Norwida. Z tej okazji 30 kwietnia o godz. 18.00 w Pałacu Balińskich w Jaszunach odbędzie się spektakl „Do kraju tego”.

To wyprawa w głąb poetyckiego świata Cypriana Kamila Norwida. Zaskakująca. Pełna przygód i nagłych zwrotów akcji. Niezwykła, tak jak niezwykłe było życie poety, nazywanego nie bez powodu czwartym wieszczem. Norwid to człowiek wielu talentów. Przy tym głęboko wierzący chrześcijanin, żarliwy patriota, przenikliwy obserwator i znawca ludzkiej natury. Bogactwo jego myśli i doświadczeń dzięki niebywałemu poetyckiemu talentowi jest do dziś źródłem głębokiej refleksji nad światem, życiem, sensem istnienia.

„Do kraju tego” to spektakl, koncert, podróż w świat poetyckich tęsknot jednego z największych polskich poetów. Scenariusz i reżyseria - Dariusz Kowalski.

Materiał promocyjny organizatorów

Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą, TVP Wilno zaprasza do wspólnego celebrowania polskości na placu Ratuszowym w Wilnie. 2 maja o godz. 19.00 odbędzie się koncert pt. „Polska w Sercu” z udziałem najbardziej znanych polskich wykonawców.

Na scenie wystąpią m.in.: Maryla Rodowicz, Czerwone Gitary, Blue Cafe, Kamil Bednarek, De Mono, FEEL, Pectus, Golec uOrkiestra, Łukasz Drapała, Doda oraz Ewelina Gancewska. Podczas koncertu zabrzmią najpopularniejsze polskie przeboje, nie zabraknie też spektakularnej scenografii, efektów wizualnych i występów tanecznych.

Materiał promocyjny organizatorów

Ambasada RP w Wilnie zaprasza do wzięcia udziału w tradycyjnych obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja. Uroczystość odbędzie się 3 maja o godz. 12.00 przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na cmentarzu na Rossie.

Uchwalona 3 maja w 1791 r., przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, konstytucja wprowadziła trójpodział władzy, niosła gwarancje swobód obywatelskich, przywoływała tradycje chrześcijańskie, tolerancji i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.

Konstytucja 3 Maja już od momentu jej uchwalenia stała się dla mieszkańców Rzeczpospolitej symbolem niepodległości. Dawała świadectwo, że narody Rzeczypospolitej podjęły wysiłek dla ocalenia wspólnego kraju, a pamięć o niej pomogła zachować tożsamość w trudnych latach zaborów.

Mauzoleum "Matka i Serce Syna" na Rossie / Fot. Wikimedia Commons

Muzeum Narodowe Pałac Wielkich Książąt Litewskich 3 maja o godz. 17.00 otwiera jedną z najbardziej złożonych i kosztownych wystaw w historii litewskiego muzealnictwa „Arrasy Zygmunta Augusta w Wilnie”. Pałac Wielkich Książąt Litewskich zaprosi do podziwiania kolekcji arrasów króla Polski i wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Augusta, która wraca na krótko do Wilna. Tkane prawie 500 lat temu arrasy wypożycza na wystawę Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie.

Tym razem do Wilna przywieziono prawie 40 arrasów z kolekcji Zygmunta Augusta, reprezentujących wszystkie serie. Wśród nich jest aż 9 wielkoformatowych tkanin figurowych. Z nici wełnianych i jedwabnych, złotych i srebrnych arrasy tkało aż osiem brukselskich warsztatów, a skompletowanie całej kolekcji zajęło Zygmuntowi Augustowi około dziesięciu lat.

Arrasy Zygmunta Augusta uważane są za jeden z najcenniejszych na świecie zbiorów monumentalnych tkanin artystycznych. Przypominają też czasy świetności Krakowa i Wilna – epokę renesansu.

Wystawa została objęta patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Prezydenta Republiki Litewskiej Gitanasa Nausėdy.

Fragment arrasu Zygmunta Augusta / Fot. Pałac Wielkich książąt Litewskich

Pałac Balińskich w Jaszunach zaprasza na koncerty i zajęcia edukacyjne pt. „Witaj, świecie muzyki!”.

3 maja o godzinie 10.00 i 12.00 odbędą się zajęcia edukacyjne na temat historii Pałacu Balińskich. O godzinie 11.00 rozpocznie się koncert edukacyjny „Rozcinacz, lub jak to wykonane?” w wykonaniu Kwartetu Čiurlionisa.

Dzieciństwo to czas niewyczerpanej ciekawości i odkryć. Jest to okres, w którym ciekawość popycha dziecko do poznawania świata, poszukiwania i eksperymentowania. Wszyscy – zarówno młodzi, jak i starsi – pamiętają radość po zajrzeniu do wnętrza zegara szafkowego, zabawki mechanicznej czy komputera rodziców. Ale rzadko rozumiemy, z czego składa się poezja, sztuka czy muzyka.

Podczas tego koncertu edukacyjnego zajrzymy w świat muzyki, dowiemy się z czego muzyka się składa, jak działa, jak ją odkryć i pokochać. Być może po takiej dekonstrukcji jak zwykle pozostaną zbędne części, ale wrażeń i radości z poznawania muzyki nie zabraknie!

Liczba miejsc ograniczona, dlatego wymagana jest rezerwacja pod nr. tel. +37038051980.

Materiał promocyjny organizatorów

W ramach festiwalu „Idy teatralne”, organizowanego przez Polski Teatr Studio w Wilnie, 3 maja o godz. 18.00 w Pałacu Kultury w Trokach otwarta zostanie wystawa i zaprezentowany film dokumentalny o dr. Jerzym Ordzie: „Anarchista w duchu św. Augustyna”. Historyk i działacz społeczny II Rzeczypospolitej był skarbnicą wiedzy o zasobach wileńskich archiwów. Opowiedzą o nim osoby, które znały Ordę osobiście.

Film wyreżyserowała Dovilė Gasiūnaitė, na podstawie scenariusza Ilony Lewandowskiej.

Materiał promocyjny organizatorów

3 maja o godz. 19.30 w Menų spaustuvė (ul. Šiltadaržio 6, Wilno) odbędzie się pokaz spektaklu „Every Minute Motherland”. Choreografem spektaklu jest Maciej Kuźmiński. Partnerem projektu jest Instytut Polski w Wilnie.

Podczas tegorocznej edycji festiwalu New Baltic Dance miłośnicy tańca będą mogli zobaczyć efekt współpracy choreografa Macieja Kuźmińskiego z polskimi i ukraińskimi tancerzami. Spektakl włączony został do programu Platformy Ukraińskiej. Za jej pomocą organizatorzy festiwalu chcą dać przestrzeń artystom, których rosyjska inwazja zmusiła do opuszczenia ojczyzny, a często także przerwania swojej kariery. Platforma jest dla nich szansą nie tylko na kontynuację pracy twórczej, ale również podzielenie się osobistymi przeżyciami oraz emocjami.

„Every Minute Motherland” to dokumentalny spektakl taneczny, który powstał jako reakcja na wojnę w Ukrainie i spowodowany nią kryzys migracyjny. Projekt jest tworzony przez zespół 7 tancerzy z Polski i Ukrainy, a do współpracy zaproszony został dramaturg Paul Bargetto. Językiem tańca twórcy wyrażają żywe doświadczenie rozdarcia i niepokoju, zawieszonego między pamięcią o przeszłości a niewiarygodną teraźniejszością, w nadziei na znalezienie drogi wzajemnego zrozumienia ze światem. Jest to sposób na przedstawienie zewnętrznego i wewnętrznego, opartego na osobistych doświadczeniach twórców, punktu widzenia na wojnę i uchodźców.

Materiał promocyjny organizatorów

Tylko do 1 maja w Litewskiej Bibliotece Narodowej im. Martynasa Mažvydasa można obejrzeć wyjątkowy eksponat: Poezye Adama Mickiewicza. Tom pierwszy. Wilno. Drukiem Józefa Zawadzkiego. 1822.

Prezentowany jest egzemplarz Julii Anny Wolfgang (1807–1845), córki jednego ze 124 prenumeratorów książki – Jana Fryderyka Wolfganga (1775-1859), profesora farmakologii i farmacji na Uniwersytecie Wileńskim. Właścicielka, która w 1824 r. otrzymała drugi tom "Poezji" A. Mickiewicza (1823 r.), zleciła fachowemu introligatorowi piękną oprawę obu tomów. Skórzane okładki ozdobione są złotymi tłoczeniami, został użyty dekoracyjny jasno zielonkawy papier, zakładką jest jedwabna wstążka, krawędzie książki są koloru żółtawego.

Na życzenie klienta, zgodnie z ówczesnym zwyczajem, książka oprawiona jest również w kilka pustych stron do zapisywania doświadczeń czytelniczych i fragmentów. Julia Anna była wykształcona, wrażliwa i niezwykle zainteresowana książkami. Książka, która należała do dziewczyny, była przechowywana w dworze Wolfgangów w Połukniu. Później egzemplarz trafił do biblioteki Wileńskiego Diecezjalnego Seminarium Duchownego.