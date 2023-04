Obowiązkowe szkolenia obywatelskie dla uczniów klas 9

- Chciałabym zachęcić szkoły do aktywnego zaangażowania się w praktyczne kształcenie umiejętności obywatelskich i obronnych. Poprzez aktualizację wszystkich programów nauczania ogólnego staraliśmy się, aby obywatelstwo i patriotyzm były więcej niż tylko przedmiotem. To bardzo ważne, by uczniowie potrafili zastosować w praktyce zdobytą wiedzę teoretyczną – cytowana w oświadczeniu prasowym jest minister Jurgita Šiugždinienė.

LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme