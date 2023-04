„Zbliżone do maksymalnej możliwej liczby punktów“. Wyniki z egzaminu z języka polskiego i literatury

Uczniowie polskich szkół na Litwie przystąpili do egzaminu pośredniego, ponieważ zaktualizowany program nauczania języka polskiego i literatury będzie realizowany w szkołach od 1 września 2022 r. Pozostałe zaktualizowane programy zostaną wprowadzone do szkół od następnego roku szkolnego.

Do egzaminu pośredniego z języka ojczystego i literatury polskiej przystąpiło prawie 800 uczniów klas trzecich gimnazjów z polskim językiem nauczania. Średni wynik wyniósł 32,7 pkt na 40 możliwych, co daje 81,8 proc.

- W naszym Gimnazjum wszystko poszło gładko, wyniki były tak samo dobre, jak u uczniów w pozostałych szkołach, którzy przystąpili do egzaminu. I uczniowie, i nauczyciele czują się teraz spokojnie, ponieważ egzamin nie był szczególnie trudny. Ponadto uczniowie przyzwyczajają się do zdawania różnych testów na komputerach. Nie było to dla nas dużym wyzwaniem – poinformował dyrektor Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie Walery Jagliński.

- Wyniki są naprawdę zachęcające. Uczniowie przystąpią do egzaminu maturalnego mając już przynajmniej częściowo zdany egzamin z języka ojczystego i literatury. 35 lub więcej punktów zdobytych na egzaminie pośrednim może wystarczyć do zdania egzaminu państwowego - powiedział Ramūnas Skaudžius, wiceminister edukacji, nauki i sportu.

Prawie połowa uczniów szkół polskich na Litwie, którzy 19 kwietnia przystąpili do sprawdzianu z języka i literatury polskiej, uzyskała wynik zbliżony do maksymalnej możliwej liczby punktów – poinformowało dzisiaj Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu.

LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme