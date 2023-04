Anušauskas: kraje Europy Środkowej i Wschodniej muszą działać razem

- Mamy do czynienia z momentem przełomowym. Trzeba wspierać Ukrainę, dopóty będzie to potrzebne. Naszym celem jest wyzwolenie wszystkich okupowanych terenów. Tak, UE i NATO robi naprawdę wiele w tym zakresie, ale tego wciąż jest za mało - stwierdził Anušauskas.

Kolejnymi krokami jest przyjęcie Szwecji do NATO i wysłanie sygnału Ukrainie, że „wstąpienie do Sojuszu jest nieuniknione“. Ważne jest również, aby wszystkie kraje członkowskie przeznaczyły 2 proc. PKB na obronę.

LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme