Wajrak o kryzysie humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy: w Puszczy Białowieskiej jest mnóstwo ciał

Do tej pory w Polsce potwierdzono ponad 40 zgonów migrantów, którzy z Białorusi próbowali dostać się na terytorium Unii Europejskiej. - Wybudowaliśmy mur za 1,5 mld złotych, zniszczono kawał genialnej przyrody, a ja nigdy w życiu nie widziałem tylu uchodźców w lesie, co tydzień temu – w rozmowie z LRT.lt mówi polski działacz na rzecz ochrony przyrody i dziennikarz związany z „Gazetą Wyborczą”, autor książek o tematyce przyrodniczej Adam Wajrak.

W jednym ze swoich tekstów, w kontekście kryzysu humanitarnego, napisał Pan, że Pana babcia ukrywała żydowską dziewczynkę, a teraz musi się Pan zmierzyć ze swoim strachem, skąd to porównanie?

Tak mi się to skojarzyło. Trudno to nazwać ukrywaniem, bo ta dziewczynka po prostu siedziała w przedpokoju i udawała, że wychodzi. I kiedy był u mnie mój kurdyjski przyjaciel, który trafił do mnie z lasu, to też siedział w ubraniu przez dłuższy czas. Tak jakby wszedł i wychodził.

Migranci w Polsce / AP

Oczywiście te sytuacje są nieproporcjonalne – nikomu nie grozi kara śmierci za ukrywanie uchodźców, natomiast to, że mamy mnóstwo ciał w lesie, nasuwa takie skojarzenie.

Mieszka Pan w pobliżu polsko-białoruskiej granicy. Od początku jest Pan w samym centrum wydarzeń. Na początku kryzysu humanitarnego w ogóle nie można był na te tereny wjechać, bo w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego ustanowiono strefy.

Tak, to było całkowite wariactwo. I nie tylko z punktu widzenia ludzkiego, ale również ochrony granicy. W rezultacie przez to wypychanie, te represje ona nie jest chroniona. To, że uchodźcy nie są poddawani procedurom, nie trafiają do ośrodków. Większość ludzi, którzy tak jak ja chodzą po lesie, nie chce współpracować ze Strażą Graniczną i nigdy nie będzie tego robić. Więc jak coś widzimy w lesie, to w najlepszym wypadku odwracamy głowę. I to co zrobił rząd – ta cała strefa, olbrzymia obecność wojska, wojsko wysłane na cywilu de facto, to jest czymś bardzo złym. Są to nieadekwatne środki i to się dzieje nadal.

Kryzys humanitarny w Polsce / Fot. E. Blaževič/LRT

Wybudowaliśmy mur za 1,5 mld złotych, zniszczono kawał genialnej przyrody, a ja powiem tylko za siebie – nigdy w życiu nie widziałem tylu uchodźców w lesie, co tydzień temu. Więc nie załatwiono tego problemu. Ta polityka wypychania ludzi tak naprawdę nakręca przemyt. Ci ludzie nie znikają. To, że się ich wystawi za płot w Puszczy Białowieskiej nie spowoduje, że kupią bilet powrotny do domu. Po pierwsze nie mają, gdzie wracać, a po drugie – i tak w ich kraju ryzyko utraty życia jest tak duże, że śmierć w tym lesie wydaje się niczym. Ktoś, kto przebył taką drogę z Syrii, Jemenu, Afganistanu nie zrezygnuje.

Z kolei te trupy, które są po polskiej stronie granicy obciążają nas. One są w Polsce. I nie można o to skarżyć Łukaszenki.

Obciążają nas, czyli mieszkańców czy polski rząd?

Obciążają przede wszystkim nasz rząd i służby. Muszę powiedzieć, że jestem niebywale zaskoczony, jak się mieszkańcy w Polsce, szczególnie w regionie Puszczy Białowieskiej, dobrze się zachowują. Słyszałem o jakichś przypadkach denuncjacji, ale sam osobiście ich nie znam. Ale przypadków pomocy uchodźcom w potrzebie, przechowywania w domu obcych zupełnie ludzi znam wiele. Łatwo jest pomóc komuś w lesie – dać batonik i się odwrócić, prawda? Ale przyjąć kogoś obcego do domu, kiedy propaganda mówi, że to gwałciciel, terrorysta i utnie głowę, to jest naprawdę mocna rzecz. A ja znam takich ludzi, wczoraj spotkałem takich ludzi.

Adam Wajrak / Fot. Ewelina Mokrzecka/Targi Książki w Białymstoku 2023

Skąd to się bierze? Chodzi mi o udzielanie pomocy? Pytam, bo na Litwie ta sytuacja jest nieco inna.

Bardzo długo nie potrafiłem sobie odpowiedzieć na to pytanie, chociaż miałem szeroko otwarte oczy. Nie mówimy o aktywistach, nie mówimy o człowieku typu ja – przyjezdnym Adamie Wajraku z „Gazety Wyborczej”. Tylko mówimy o bardzo prostych ludziach, często, powiedziałbym, o przekonaniach, które wskazywałyby na to, że oni natychmiast pognają do służb. Długo nie rozumiałem tego, skąd to się bierze. Rozmawiałem z moją mądrą przyjaciółką i ona mi mówi: „Słuchaj, to jest przerobiony holokaust”. Prof. Gross i prof. Barbara Engelking czasami mówią, że myśmy nie przerobili Holokaustu, że ich praca poszła jak krew w piach na marne. Ja nawet się nosiłem z zamiarem, żeby napisać do nich, że to nieprawda. I wydaje mi się, że to właśnie to. Nie wiem, jak jest na Litwie czy to się udało przerobić. Natomiast w Polsce, nawet jeżeli ktoś przeciwstawiał się poglądowi, że Polacy wydawali Żydów, to tak bardzo nie chce, żeby tak było, że teraz jak puka do niego Syryjczyk to po prostu mu pomaga. Wydaje mi się, że jest to jedyne wyjaśnienie.

Czy można się przyzwyczaić do tego, że w lesie, zaraz obok twojego domu giną ludzie?

Jeżdżę na wyprawy polarne, jestem człowiekiem dość zadaniowym. Jeździłem też w góry. Śmierć w górach nie jest czymś rzadkim. Natomiast muszę powiedzieć, że byłem przy znalezieniu jednych zwłok w Puszczy Białowieskiej i to było coś strasznie wstrząsającego. Bo te zwłoki objedzone przez zwierzęta, pomieszane to wszystko – jakieś dokumenty, zdjęcia, jakaś kurtka wybebeszona. Naprawdę to jest mocne przeżycie. Więc teoretycznie można się do tego przyzwyczaić, ale w praktyce raczej nie. I to jest tak, że jak idę ze znajomymi na spacer do lasu i widzę jakieś zawinięte rzeczy, to proszę ich, żeby zostali, a ja idę sprawdzić czy nie ma ciała. Więc do tego się nie da przyzwyczaić. Na pewno.