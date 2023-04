Żmudź pielęgnuje polsko-litewską pamięć historyczną

W niewielkim kościele na Żmudzi parafianie pamiętają o wspólnej polsko-litewskiej historii, o czym świadczy niedawne odsłonięcie tablicy, upamiętniającej dwóch Polaków.

W tym roku kościół pw. Zwiastowania NMP w miejscowości Żemelany (lit. Žemalė) na Żmudzi oraz parafia obchodzą 270. rocznicę utworzenia. W ramach obchodów tej rocznicy 21 kwietnia w tej niewielkiej, oddalonej 13 kilometrów od Możejek świątyni, odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci założyciela parafii żemelańskiej Biskupa Żmudzkiego Antoniego Tyszkiewicza oraz fundatora kościoła, starosty alkiskiego Kazimierza Piłsudskiego.

Tablica pamiątkowa poświęcona pamięci Biskupa Żmudzkiego Antoniego Tyszkiewicza oraz fundatora kościoła Kazimierza Piłsudskiego / Fot. R. Dunajewska

Inicjatorem umieszczenia tablicy pamiątkowej w językach litewskim i polskim, ku czci założyciela parafii i fundatora kościoła jest proboszcz parafii w Tirkszlach i Żemelanach – ks. dr Petras Smilgys oraz Prezes i Dyrektor Generalny spółki ORLEN Lietuva Michał Rudnicki.

ORLEN Lietuva w swojej działalności, oprócz wspierania różnych aktywności polegających na wspieraniu sportu, wydarzeń kulturalnych, przykłada również niezmierną wagę do ochrony zabytków. W północnej Żmudzi jest ich wiele, świadczą o wspólnej historii polsko-litewskiej, o wspólnym dziedzictwie Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

– Jeżeli jest okazja i widzimy potrzebę, to bardzo chętnie udzielamy wsparcia parafiom, gdzie remontujemy kościoły, kaplice, zabytkowe krzyże. Większy nasz projekt, to postawienie pomnika braci Narutowiczów w zespole pałacowo-parkowym w Rennowie - zaznaczył Michał Rudnicki. Wyraził zadowolenie, że wokół Możejek jest potencjał i są chęci władz tego rejonu, „którzy nie widzą żadnego problemu, by upamiętnić naszą wspólną historię i są bardzo wrażliwi na to dziedzictwo oraz pamięć historyczną”.

Ks. dr Petras Smilgys i prezes "ORLEN Lietuva" Michał Rudnicki / Fot. R. Dunajewska

W związku z tym, że założycielem parafii był biskup Antoni Tyszkiewicz, a fundatorem miejscowego kościoła w miejscowości Żemelany był Kazimierz Piłsudski, w prostej linii pradziadek marszałka Józefa Piłsudskiego, tablicę przygotowano w dwóch językach.

– Podczas rozmowy z proboszczem zaproponowałem, by z okazji rocznicy erygowania parafii odsłonić tablicę i umieścić napis zarówno po litewsku, jak i po polsku, co spotkało się z aprobatą. Świadczy to o tym, że tylko wspólne działanie, wspólne patrzenie w przeszłość i bycie dumnym ze wspólnej wielkiej historii łączy narody i przynosi bardzo dobre efekty – uważa prezes rafinerii.

Mieszkańcy Żemelan i okolicznych miejscowości, jako Żmudzini, są dumni ze swojej niezależności. Współpraca z Polską, która ma wielowiekową tradycję jest odbierana bardzo dobrze. Tym bardziej, że niejako kontynuatorem tej współpracy polsko-litewskiej jest spółka ORLEN Lietuva – największy płatnik podatków na Litwie.

Kościół pw. Zwiastowania NMP w Żemelanach / Fot. R. Dunajewska

Michał Rudnicki prywatnie pasjonuje się historią. Uważa, że świadomość tego, skąd się pochodzi, kultywowanie dobrych tradycji i wrażliwość na wielkie dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów, które w tych okolicach można spotkać na każdym kroku, jest bardzo ważne. Bez względu na to, czy jest się historykiem czy nie.

Kościół w Żemelanach, w którym odsłonięto tablicę pamiątkową, jest jednym z najstarszych kościołów w okolicy. Proboszcz kościoła ks. dr Petras Smilgys powiedział, że historycy odnaleźli dokument z 23 lipca 1753 roku, świadczący o założeniu parafii. Został on opublikowany, znane są źródła.

Ks. Petras Smilgys, proboszcz kościoła / Fot. R. Dunajewska

– Wykonane jest drzewo genealogiczne rodziny Piłsudskich, z którego widzimy, że fundator Kazimierz Piłsudski był przodkiem Józefa Piłsudskiego. Cieszę się, że więzy poprzez konkretne osoby stają się widoczne i namacalne – dodaje proboszcz.

Kazimierz Piłsudski był właścicielem Żemelan i starostą Alkiszek. – Naturalne jest, że jako gospodarz myślał o duchownym życiu parafian. Gospodarzył na tych ziemiach oraz ufundował kościół – wyjaśnił ks. Smilgys.

Kościół w Żemelanach zachował swój pierwotny wygląd, nie był zniszczony. Przed ufundowaniem kościoła znajdowała się w tym miejscu drewniana kaplica. W kościele znajdują się również kielichy mszalne ufundowane przez możnych parafian. Jeden z nich zakupił Kazimierz Piłsudski, ma dedykację. Dzisiaj kielichy nie są używane, pełnią rolę eksponatów muzealnych.

Kościół pw. Zwiastowania NMP w Żemelanach na Żmudzi / Fot. R. Dunajewska

– Podziwiam przywiązanie Polaków do historii, do wewnętrznych wartości. Zaczęliśmy od odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Chcę, abyśmy kontynuowali współpracę kulturalną i historyczną między naszymi narodami, może parafiami. Są różnego rodzaju działania, są ku temu możliwości. Jeśli ktoś chce w to się włączyć, to możemy zacząć od tego miejsca. Jestem otwarty – zapewnił proboszcz.

W kościele znajdują się również zabytkowe organy z funkcją vox humana, czyli ludzkim głosem. - To rzadki okaz, który można porównać do wielkich organów np. Gaspariniego, które są w kościele św. Ducha w Wilnie. Ich klasa jest porównywalna. Organy zostały nastrojone i odbywają się tu koncerty organowe – opowiedział proboszcz parafii ks. dr Petras Smilgys.

Zabytkowe organy / Fot. R. Dunajewska

Wspólna polsko-litewska historia, wielkie dziedzictwo wspólnego państwa, jakim była Rzeczpospolita Obojga Narodów, które przetrwało do dziś, dowodzi, że wspólne działania ponad podziałami narodowościowymi przynoszą wspaniałe i długotrwałe efekty.

Umieszczenie na tablicy tekstu w języku polskim, upamiętniającego Biskupa Antoniego Tyszkiewicza oraz właściciela miejscowych dóbr Kazimierza Piłsudskiego, świadczy o nowym spojrzeniu przez Litwinów na wspólną historię, a pamięć ta jest szczególnie ważna w obecnej sytuacji geopolitycznej w Europie.