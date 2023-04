Uwaga na dezinformację. Fałszywe informacje są rozpowszechniane w imieniu Ministerstwa Ochrony Kraju

Resort podkreśla, że ​​wykorzystuje wyłącznie domeny kam[.]lt i mil[.]lt, w związku z czym zaproszenia do służby w wojsku wysyłane z innej domeny są fałszywe. Ministerstwo zachęca mieszkańców do sprawdzania informacji w oficjalnych źródłach: na stronach internetowych www.kam.lt, www.kariuomene.lt i www.karys.lt, a także w oficjalnych kontach Ministerstwa Ochrony Kraju i Sił Zbrojnych Litwy w sieciach społecznościowych.

Przestępcy, wykorzystując domenę kariuomene[.]com, stworzoną specjalnie do szerzenia dezinformacji, wysyłają e-maile, w których informują, że obywatele Litwy są powoływani do obowiązkowej służby wojskowej i że później zostaną wysłani do walki w Ukrainie.

