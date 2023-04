Sekretarz Generalny NATO: Zełenski weźmie udział w szczycie NATO w Wilnie

Litwa dąży, by podczas szczytu w Wilnie zaproszono Ukrainę do NATO.

- Po pierwsze, mam nadzieję, że sojusznicy NATO zobowiążą się podczas szczytu do wspierania Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne, przy pomocy krytycznego wsparcia wojskowego, aby zapewnić zwycięstwo Ukrainy. Oczekuję również, że sojusznicy NATO zgodzą się na wieloletni program, który pomoże Ukrainie przejść z broni i doktryn z czasów sowieckich na standardy NATO oraz zapewnienie pełnej współdziałalności między siłami ukraińskimi a siłami NATO - zaznaczył.

- Z prezydentem Zełenskim omawialiśmy przygotowania do zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie. Zaprosiłem go do udziału w spotkaniu i cieszę się, że przyjął zaproszenie i weźmie udział - powiedział w piątek dziennikarzom lider Sojuszu w bazie sił powietrznych Ramstein w Niemczech.

