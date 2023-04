Pierwsze posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego. Zaprzysiężenie złożył nowy mer

W piątek zaprzysiężenie złożyli wszyscy nowo wybrani członkowie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, a także mer. Zostały powołane również komitety rady i frakcje. Nie zatwierdzono jednak wicemerów, dyrektora administracji samorządu i przewodniczących komisji.

Kolejne posiedzenie rady zaplanowano na 5 maja.

Nowy mer Robert Duchniewicz zapowiedział, że pierwszym krokiem w jego pracy jest zapewnienie składnej pracy samorządu. - Rozumiemy, że jest nowa ustawa o pracy samorządu i dopóki nie zatwierdzimy nowego dyrektora, cała władza jest w rękach mera. Głównym zadaniem jest zapewnienie usług publicznych. Już dzisiaj usłyszałem wiele pytań ze strony kierowników działów, bo nie wiedzieli, co mają dalej robić - powiedział dziennikarzom Duchniewicz.

Drugim zadaniem jest tworzenie ekipy politycznej. - Spodziewam się, że w następnym tygodniu będziemy mieli pełny skład administracji. Bardzo czekam na to wydarzenie, bo od jej pracy wiele zależy. Będziemy też układali możliwości współpracy w radzie, planujemy, że uda się nam to w ciągu dwóch tygodni. Mamy propozycje dotyczące dyrektora administracji. Teraz ta kandydatura jest sprawdzana. Myślę, że w poniedziałek będę mógł opublikować nazwisko - ogłosił nowy mer.

- Dopóki nie umówiliśmy punktów programowych z członkami rady, jest zbyt wcześnie mówić o wicemerach. Mamy kilka kandydatów, ale wyłącznie na jedną pozycję. Pozostałych musimy uzgadniać z innymi partiami. Ustawa pozwala na trzech wicemerów, ale należy rozważyć, czy osiągniemy taką liczbę. Rejon kowieński zatwierdził trzech wicemerów. Ze względu na to, że nie mamy wicedyrektorów administracji, musimy znaleźć dla nich zastępców. Aby poznać wicemerów, musimy najpierw uzgodnić punkty programowe, nad którymi jeszcze trzeba dyskutować. Do władzy wykonawczej najprawdopodobniej dołączą również inne partie, może być nawet tak, że będziemy pracowali tylko z jednym wicemerem. Mam zamiar punkty programowe uzgodnić w ciągu dwóch tygodni - dodał.

Pierwsze posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego / Fot. Ž. Gedvila / BNS

Zatwierdzenie komitetów Duchniewicz określa jako bardzo ważną decyzję. - Potrzebne jest omówienie bieżących spraw. Póki nie zostaną one uzgodnione w komitetach, to i rada nie może głosować. Nie jest jednak tak źle, jak wygląda ze strony. Przekazywanie funkcji odbywało się w sposób przyjazny. Teraz wszystko idzie w dobrym kierunku. Widzę kroki, ale jeszcze zbyt wcześnie o tym rozmawiać - stwierdził.

- Już zżyłem się z myślą, że zostałem merem. Podczas pierwszych dni czułem euforię, bo lubię zwyciężać. Teraz traktuję to wyłącznie jako odpowiedzialność i pracę - powiedział mer.

Pierwsze posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego / Fot. Anna Grigoit/LRT

Waldemar Urban, nowy przewodniczący frakcji AWPL-ZChR w radzie, zapowiedział, że współpraca będzie owocna. - Gdy zostanie ustalony program, będzie nam łatwiej, ponieważ stanowiska są sprawą drugorzędną. W każdym razie interesy mieszkańców rejonu wileńskiego są na pierwszym miejscu. Mam nadzieję, że mój oponent sytuację widzi tak samo. Z dyskusji przedwyborczych wynikało, że jest niemało punktów, w których się zgadzamy. Dopuszczamy możliwość różnicy zdań. Wszystko zależy od toku dyskusji - stwierdził dziennikarzom.

Urban nie udzielił odpowiedzi na pytanie, czy przyjąłby pozycję wicemera. - Nie jest to dla mnie sprawa pierwszorzędna. Otrzymaliśmy sygnał, że mer chce z nami dyskutować, ale nasz dział AWPL-ZChR w rejonie wileńskim nie dał jeszcze zgody na rozpoczęcie negocjacji. Wszystko zależy od zdania członków prezydium. Pytanie, czy zgadzamy się na te rozmowy i kto będzie stanowił grupę roboczą tych rozmów. Już kilka dni temu wybrano mnie na prezesa frakcji. W taki sposób na mnie padła niemała odpowiedzialność. NIe sprzeciwiałem się jednak temu, bo jestem gotowy do tej pracy. Będę się starał wspólnie z frakcją pracować na rzecz mieszkańców. W zasadzie, zwołuję frakcję i jej przewodniczę. Moja praca bardziej polega na moderacji i współpracy z innymi frakcjami - tłumaczył.

Pierwsze posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego / Fot. Ž. Gedvila / BNS

Daniel Ilkiewicz z Koalicji Centroprawicowej podkreślił, że zgromadzenie planuje dużo uwagi zwracać na sprawy młodzieży. - Chodzi nam o kulturę, pracę młodych i oświatę. Wcześniej te sprawy były nieco na dalszym planie. Moim celem będzie popularyzacja tematu, ponieważ jestem najmłodszym członkiem rady. Idąc na wybory wyznaczyłem sobie cel, aby Partia Wolności uzyskała przynajmniej jeden mandat. Nasza koalicja wszystkie siły przeznaczy na ulepszenie sytuacji w rejonie. Zauważamy, że brakuje miejsc dla uczniów i przedszkolaków. Zapewnimy zatem komfortowe życie mieszkańców - podkreślił.

Pierwsze posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego / Fot. Ž. Gedvila / BNS

Udanej pracy nowemu merowi i radzie życzyła posłanka Beata Pietkiewicz. - Wszyscy po przysiędze musicie sami sobie odpowiedzieć na pytanie: po co tu jesteście? Jak możecie pomóc dla mieszkańców rejonu? Mam nadzieję, że swoją służbą publiczną przyczynicie się do tego, aby rejon kwitł. Wszystkiego było i wszystkiego jeszcze będzie. Wytrwałość i dążenie do celu, miłość do kraju ojczystego ma być wytyczną, która ma nas prowadzić do przodu - zwróciła się Pietkiewicz do zebranych.

- Po raz pierwszy w historii od czasów odzyskania Niepodległości merem został polityk nie z ramienia AWPL-ZChR. Uważam, że jest to początek nowej historii. Czas na nowe pomysły i rozwiązania. Uważam, że bardzo ważny jest dalszy rozwój rejonu. Mam nadzieję, że po obu stronach zwycięży mądrość. Tutaj nie chodzi o władzę, ale o dobre zarządzanie - podkreśliła posłanka w wywiadzie LRT.lt.

Pierwsze posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego / Fot. Anna Grigoit/LRT

Gratulacje złożył również Sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy, socjaldemokrata Česlovas Juršėnas. - To ważny dzień dla rejonu wileńskiego. Najważniejsze jest znalezienie konsensusu. Czasami podjęcie decyzji jest trudne. Wytrwałość jest zatem bardzo potrzebna, aby znaleźć odpowiedni wariant i działać na rzecz rejonu wileńskiego - pogratulował sygnatariusz.

Pierwsze posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego / Fot. Anna Grigoit/LRT

Była mer rejonu wileńskiego Maria Rekść zapewniła dziennikarzy, że odchodzi ze stanowiska w dobrym nastroju. - Pamiętam, że coś obiecać tylko po to, by uzyskać głosy jest nieuczciwe. Wyborcy od razu to zrozumieją. Od razu otrzymałam telefony od mieszkańców, gdzie tłumaczyli mi, jak wiele obietnic złożył nowy mer. Wiosną największy problem stanowią drogi. Dróg asfaltowych wciąż brakuje, wykorzystaliśmy wszystkie możliwe środki, aby pod tym względem było lepiej. Nie da się jednak z naszego budżetu wyłącznie budować szosy. Zdążyliśmy jednak wykonać niemało projektów - tłumaczyła LRT.lt.

- Jako większość musimy się zastanowić, jakie są priorytety. Musimy otrzymać konkretne propozycje. Skoro stanowimy większość, będziemy dyskutowali, jakie punkty programowe są najbardziej odpowiednie - dodała była mer.

Maria Rekść / Fot. Anna Grigoit/LRT

Do komitetów Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego należą:

Ekonomii i finansów - siedmiu członków - Wiktor Bojarowicz, Gediminas Kazėnas, Edyta Klimaszewska, Waldemar Klimaszewski, Martynas Motuzas, Tomas Ruzgys, Zygmund Żdanowicz.

Zdrowia, rodziny i spraw socjalnych - pięciu członków - Kristina Boroško, Ieva Galvelytė-Adomavičienė, Daniel Ilkiewicz, Iwona Kazakiewicz, Karolina Pietrusiewicz.

Prawa i rozwoju samorządu - siedmiu członków - Vaidas Augūnas, Rūta Carik, Teresa Dziemieszko, Zbigniew Sinkiewicz, Renata Sobieska, Algis Vaitkevičius, Stanisław Zajankowski.

Spraw wsi, roli i planowania terenu - pięciu członków - Stanisław Adamaitis, Tadeusz Andrzejewski, Irena Aniukštienė, Robert Rackiewicz, Artūras Želnys.

Oświaty, kultury, sportu i młodzieży - siedmiu członków - Ruslanas Baranovas, Mirosłava Klim, Stasys Mušeikis, Maria Rekść, Honorata Romanowska, Waldemar Urban, Jonas Vasiliauskas.

Do Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego wchodzą:

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie - Związek Chrześcijańskich Rodzin: Waldemar Urban, Maria Rekść, Teresa Dziemieszko, Tadeusz Andrzejewski, Mirosłava Klim, Iwona Kazakiewicz, Robert Rackiewicz, Wiktor Bojarowicz, Renata Sobieska, Karolina Petrusewicz, Edyta Klimaszewska, Honorata Romanowska, Zbigniew Sinkiewicz, Kristina Boroško, Zygmund Żdanowicz, Waldemar Klimaszewski, Stanisław Zajankowski, Stanisław Adamaitis.

Litewska Partia Socjaldemokratów: Algis Vaitkevičius, Irena Aniukštienė, Ruslanas Baranovas, Martynas Motuzas, Rūta Carik, Tomas Ruzgys, Ieva Galvelytė-Adomavičienė.

Koalicja Centroprawicowa: Gediminas Kazėnas, Artūras Želnys, Vaidas Augūnas, Jonas Vasiliauskas, Daniel Ilkiewicz, Stasys Mušeikis.