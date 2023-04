Za olej napędowy na Litwie zapłacimy obecnie mniej niż w Polsce

Średnie ceny benzyny wzrosły we wszystkich krajach bałtyckich, od 0,1 proc. na Łotwie do 1,6 proc. w Polsce, z wyjątkiem Estonii, gdzie cena pozostała stabilna oraz Niemiec, gdzie cena spadła o 0,05 proc.

Najnowsze dane analityków Litewskiej Agencji Energetycznej dowodzą, że w dniach 10-17 kwietnia średnie ceny oleju napędowego spadły we wszystkich krajach bałtyckich, od 0,1 proc. w Estonii do 1,5 proc. na Łotwie, z wyjątkiem Polski, gdzie jego cena wzrosła o 0,8 proc.

